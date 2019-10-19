Sayıştay: Yabancı menşeli kiralanan lüks araçlar cari açığa neden oluyor

Bakanlığa bağlı Ankara ve İstanbul bölge müdürlükleri ile il müdürlüklerinde yasaya aykırı olarak yabancı menşeli araçlar kiralandığını açıklayan Sayıştay, bunun ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini ve cari açığa neden olduğunu vurguladı.

Sayıştay, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ağrı, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Konya, Mardin, Muğla, Muş, Samsun, Trabzon il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen araç kiralama ihalelerinde yerli yerine yabancı araç alındığını belirledi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Kuruluş, Taşıt Kanunu'nda yer almayan makamlar için silindir hacmi 1600 cc üzerinde veya yerli muhteva oranı yüzde 50 oranının altında kalan yabancı menşeli araç kiralandığını, bazılarında ise kiralamanın ticari araç olarak yapıldığını ancak ticari araç yerine ithal binek araçlar alındığını açıkladı.

Raporunda “Taşıt Kanunu gereğince kamuda kullanılacak araçların lüks ve gösterişten uzak olması, memleket yollarına uygun olması, ekonomik ve ucuz olması gerekir” diyen Sayıştay, şunları belirtti:

“Hibe dâhil, her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilemez. Sonuç olarak 1600 cc üzeri ve/veya yabancı menşeli araçların kasko değeri yüksek olduğundan kira bedeli de yüksek olmakta; bütçeden daha fazla kamu kaynağı kullanılmasına neden olunmaktadır. Bununla beraber yabancı menşeli araç kullanımının yaygınlaşması, bu araçların daha fazla sayıda ithal edilmesine neden olduğundan ülkemizin cari açığını olumsuz etkileyecektir. Oysa mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde kamuda yerli araç kullanımı arttığında, bu durumdan sanayi üretimi, istihdam seviyesi ve ülkemizin milli geliri pozitif etkilenecektir.”