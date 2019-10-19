Erdoğan: Baktık sınır güvenliği tehdit altında, kolları sıvadık

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- Baktık ki bize verilen sözler tutulmuyor, Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için gerekli ortam oluşturulmuyor, sınır güvenliği tehdit altında, biz de kolları sıvadık.

- Terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış? Onuruyla mücadele etmeyi bilmeyenler mi bize zincir vuracakmış? Eninde sonunda bu milleti, bu çelikten iradeyi tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala tanıyacaklar.

- Türkiye düşmanlığıyla taşlaşmış kalplere ne desek nafile. Tuzaklarını başlarına geçirdiği için öfkeleri her şeyin önüne geçmiş durumda.

- Barış Pınarı Harekatını başlattığımız 9 Ekim tarihinden bu yana izah edilmesi mümkün olmayan tuhaf tepkiler geliyor.

- Sınırlarımız boyunca uzanan terör koridoru oluşumuna izin vermeyeceğiz.

- Görüşmek, konuşmak gerekiyorsa yapıyoruz, askeri olarak vurup geçmek gerekiyorsa onu da yapıyoruz.

- Biz terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık. Bir devlet terör örgütüyle masaya oturmaz. Teröristlerle masaya oturmaz. Birileri oturuyor diye biz de mi oturacağız, yok böyle bir şey, bizim kitabımızda böyle bir şey yazmıyor.

- (ABD temasları) Diplomasi yolunu işletme konusunda esnek olduk kendilerine 'terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık' dedik.

- Salı gecesi süre bitiyor. Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz.

- Pazarlık sünnettir diyerek 120 saatte mutabık kaldık. Olmazsa, 120 saat bittiğinde kaldığı yerden harekat devam eder.

- Salı günü Rusya'da Soçi de olacağım. Orada Sayın Putin ile görüşeceğiz. Bazı yerlerde Rusya'nın koruması altındaki rejim güçleri bulunuyor. Bu mesleyi Salı günü Sayın Putin'le ele alacağız. Aynı durum orada da geçerli. Olursa olur, olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz.

-Türkiye, en başından beri ortaya koyduğu şartlardan en küçük bir sapma göstermemiştir.

Ayrıntılar geliyor...

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