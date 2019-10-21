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08:10 21 Ekim 2019
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    Gamze Akkuş İlgezdi

    İlgezdi: Yabancı uyruklu çocuklara cinsel istismar yüzde 736 arttı

    © AA /
    Türkiye
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi tarafından İçişleri Bakanlığı’nın verileri kullanılarak hazırlanan 'Yabancı Uyruklu Çocuklara Yönelik Cinsel Suç Atlası' adlı rapora göre, Türkiye’de cinsel saldırıya uğrayan yabancı uyruklu çocuk sayısında yüzde 736'lık bir artış yaşandı.

    Gözaltı- Tutuklama
    © AA /
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    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, savaş, çatışma ve kötü koşullar gibi nedenlerle ülkelerinden koparılanlar içinde en çok etkilenenlerin çocuklar olduğuna dikkat çekti. Yabancı uyruklu çocukların kuma ve erken yaşta evlendirilmeye kadar varan cinsel istismar türlerine, uyuşturucu ticareti, dilencilik ve ev hizmetçiliği gibi sömürüye maruz kaldıklarını söyleyen İlgezdi, istismar verilerinin buzdağının görünen yüzü olduğuna dikkat çekti.

    Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre İlgezdi, "Türkiye’ye 'refakatsiz' olarak gelen yabancı uyruklu çocukların gerçek sayısına ve akıbetlerine ilişkin verilere ulaşmak imkânsız. Bu rakamlar bizlerle paylaşılmıyor. Bizlerden saklanan veriler, insan tacirleri tarafından biliniyor. Çünkü göç olgusu, gelecek kaygısı, daha iyi bir yerde yaşama arzusu, göçmen konumuna düşen kişileri doğrudan suç örgütlerinin kucağına itiyor" dedi.

    Raporda, şu tespitler yer aldı:

    Yüzde 736: Türkiye genelinde 2014-2017 yılları arasında çocuklara yönelik cinsel saldırı vakaları yüzde 67 oranında artarken aynı dönemde yabancı uyruklu çocukların hedef olduğu vakalar neredeyse 8.5 kat arttı. 2014’te 170 olan cinsel şiddet mağduru yabancı uyruklu çocuk sayısı 2017’de yüzde 736 artışla, 1421’e yükseldi. 2017 yılında cinsel şiddet mağduru olan toplam çocuk sayısı, 2016 yılına göre yüzde 43 oranında arttı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2016’da cinsel suç mağduru olan yabancı uyruklu çocuk sayısı 992’ydi. 2017 yılında haftada 25 yabancı uyruklu kız çocuğunun cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı. 2017’de 1300 olarak kayıtlara geçen cinsel istismar mağduru kız çocuğu sayısında bir önceki yıla göre yüzde 42 artış yaşandığı görüldü."

    İLK SIRADA HATAY VAR

    Cinsel taciz
    © Fotoğraf : DHA
    Dünya çapında 'çocuk istismarı' operasyonu
    İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2014-2017 yılları arasında yabancı uyruklu kız çocuklarının en fazla cinsel şiddete uğradığı kent Hatay olarak kayıtlara geçti. Hatay’da 408 yabancı uyruklu kız çocuğu cinsel şiddet mağduru olduğu gerekçesiyle güvenlik birimlerine getirildi. Hatay’ı 241 mağdur yabancı uyruklu kız çocuğu ile Mersin, Gaziantep (205), İstanbul (204), Bursa (195), Kilis (151), İzmir (143), Konya (133), Adana (122) ve Şanlıurfa (116) takip etti.

    YÜZDE 90'I KIZ ÇOCUĞU

    Veriler Türkiye’de cinsel istismara uğrayan yabancı uyruklu çocukların yüzde 90’ının kız çocuğu olduğunu gösteriyor. 2014’te 143 olan mağdur kız çocuğu sayısı yüzde 809 artışla 2017’de 1300’e yükseldi. 2014-2017 yılları arasında cinsel şiddet mağduru kız çocuğu sayısı ise 2 bin 792 olarak kayıtlara geçti. Aynı yıllarda cinsel şiddete uğrayan oğlan çocuğu sayısında ise yüzde 348 artış meydana geldi.

     

    Etiketler:
    Taciz, Çocuk istismarı, Rapor, açıklama, Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhuriyet gazetesi, Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
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