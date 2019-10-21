Akar: Taahhütlere uyulmazsa harekat devam edecek

Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"NATO ile bir araya gelerek tehditlere karşı savaşmada ortak bir çerçevede hareket etmemiz gerekiyor.
Türkiye, KKTC'nin garantör ülkesi olarak Kıbrıs'ın haklarını koruyacaktır. Bu ülke Doğu Akdeniz'de dışarıda bırakılamaz.
Türkiye uzun zamandır terörizmden muzdarip oldu. PKK terörist bir grup olarak tanınmıştır çoğunluk tarafından. Ancak müttefiklerimiz arasında bazı ikilemler olduğunu görüyoruz YPG konusunda. Müttefiklerimiz PKK ile eşdeğer olan YPG'yi destekledi. YPG bazı müttefiklerimizden silah alıyor. Bu silahlar bize doğrultuluyor.
'YPG/PKK KÜRT KARDEŞLERİMİZİ TEMSİL EDEMEZ'
Eğer taahhütlere uyulursa Barış Pınarı Harekatı durdurulacak. Aksi halde biz kendi çalışmalarımıza devam edeceğiz.
200 kadar DAEŞ'li gözaltına alındı. 300'den daha fazla DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi."
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