İmamoğlu'ndan Bakan Turhan'a: Binalarımıza aslanlar gibi sahip çıkacağız, bu yaptıklarınız yüzünden çok utanacaksınız

Haydarpaşa ile Sirkeci garlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) verilmemesi hakkında baısn mensuplarına açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamalarına verdiği yanıtta "Bu tarihi binalarımıza aslanlar gibi sahip çıkacağız, bu yaptıklarınız yüzünden çok utanacaksınız" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- (Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamaları üzerine) Bu ülkenin atanmış bakanı olan kişi bunları söyleyemez. Sayın Bakan, bu ihaleyi alan firma size projeyi mi gösterdi? Bakan 'modern bir kültür sanat alanı' yapılacağını söylüyor, nereden biliyorsunuz? Nasıl bu kadar emin olabilirsiniz? Bakan 'İBB'nin bu alandan kat be kat büyük alanları var' dedi. Sayın Bakan siz İstanbul'u hissedememişsiniz. Türkiye'nin ve İstanbul'un tarihine damga vurmuş iki yerden bahsediyoruz. Siz makamınızda çektiğiniz o fotoğrafla şaibeyi çok daha büyütmüş durumdasınız. Siz İstanbul'a odaklanacağınıza kim olduğu belli olmayan insanlara motive olmanız tarihe çok acı bir damga vuran bir nottur. TCDD'nin itibarını zedelemekmiş, itibarı siz zedelediniz zaten. TCDD'nin en tarihi iki simgesini herhangi birine vermeyi tercih etmeye çalışarak büyük bir zedelemeyi siz yapıyorsunuz. Bizim de vazifemiz büyük bir sorumlulukla size engel olacak. Bu tarihi binalarımızı aslanlar gibi sahip çıkacağız, bu yaptıklarınız yüzünden çok utanacaksınız.

- 16 milyon insan adına başvurumuzu yaptık, her anını takip edeceğiz, hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağız.

- Millete şimdiden özür borcunuz var. Ben bu işi üst mercilere taşımadan Bakan Turhan'a bir fırsat daha veriyorum, umarım bu yanlıştan dönersiniz. Bence kendi kabineniz ve partinizde bulunan birçok insan bu sözlerinizden utandı.

Haydarpaşa ve Sirkeci ihaleleriyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlıyorum. https://t.co/OHX2sWnLdW — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 22, 2019

​