Üsküdar Belediyesi'nde işten çıkarılan işçi: Başkan bizi içki içmekle suçluyor, sarhoş geliyormuşuz işe

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi tarafından işten çıkarılan bir işçi, belediye başkanının kendilerini işe sarhoş gelmekle suçladığını söyledi ve "Böyle bir şey olabilir mi? Bizi haksız, hukuk yere işten attılar. Biz AK Partiliyiz" dedi.

Üsküdar Belediyesi’nin işten çıkarttığı 150 işçiden bir kısmı, belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Sözcü’den Fatma Vurgun’un haberine göre, dindar biri olduğunu söyleyen ve arkadaşlarının 'Mustafa Hoca' diye hitap ettiği işçilerden Mustafa Kasap, “11 Temmuz'da belediyeye çağırıp iş akdinin fesh edildiğini söylediler. Sebebini sorduğumuzda da kimse bize cevap vermiyor. Biz namussuz, şerefsiz değiliz" dedi.

Kasap şöyle devam etti:

"Biz alın teriyle ekmeğimizi kazanıyoruz. Başkan yardımcısıyla görüşmek için kapısında bekledik. Çıkıp ‘Sizin hiç şansınız yok' dedi. Nerede adalet, nerede hukuk? Başkan bizi içki içmekle suçluyor. Sarhoş geliyormuşuz işe. Böyle bir şey olabilir mi? Bizi haksız, hukuk yere işten attılar. Biz AK Partiliyiz. Biz kefenimizi giydik, tankların altına gittik. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘One minute' dedi. Havaalanına yürüyerek karşılamaya gittik. Yazık, günahtır haksız hukuksuz yere bizi işten attılar. Emeğimizi, işimizi geri istiyoruz. Bakanlara sesleniyorum. Hani ‘dava' diyorlar ya hani dava arkadaşlarımız? Hani il başkanı, ilçe başkanı neredeler? Çekiniyorlar, korkuyorlar. Zaten verdikleri de bir asgari ücret."

'EŞİMİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'

Üsküdar Belediyesi'nde çalışırken eşinin işten çıkarıldığını söyleyen Gülhan Ayvacı ise “Biz çok yalnız bırakıldık. Sebebini öğrenmek istiyoruz. Eşimin psikolojisi bozuldu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kim bize destek olacak? Kim yardım edecek? Biz yalnız kaldık.” ifadelerini kullandı.