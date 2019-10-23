Yerine kayyum atanan Erciş Belediye Başkanı Çetin tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve yerine kayyum atanan HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandı.

İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında emniyet ve jandarma ekiplerince 'Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, yardım ve yataklık etmek' ve 'Terör örgütüne eleman temin etmek' suçlarından gözaltına alınan aralarında HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in de bulunduğu 4 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Çetin tutuklandı, meclis üyesi Bayram Çiçek, HDP İlçe Başkanı Şakir Asıl ve ilçe yöneticisi Hücret Kandemir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.B, M.Ş, B.K, N.Y, Ü.C, Z.C. ve F.C. tutuklanmış, A. A, O.A. ve E.A adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.