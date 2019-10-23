Hayvan dövüştürene ertelemesiz hapis cezası talebi

TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporda, hayvanların dövüştürülmesinin "suç" değil, "kabahat" olarak düzenlendiği ve yaptırım olarak sadece idari para cezaları öngörüldüğü vurgulandı.
Hayvan dövüştürenler yakalandığında hayvanlara el konulurken, 7 bin 800 TL para cezası ödüyorlar. Raporda, "Dövüştürülmek üzere yetiştirilen köpeklerin, sahiplerinin elinde kayıt dışı olarak yaşamlarını sürdürdüğü ve bunu denetleyecek bir mekanizma oluşturulmadığı" tespiti yapıldı.
NTV’nin Milliyet’ten aktardığı habere göre, komisyon, hayvan dövüştürenlerin hapis cezası almadıkça milyonlar kazandıkları bu fiilden vazgeçmeyecekleri kanaatine vardı. Bu çerçevede köpek ve horoz gibi hayvanları dövüştürenlere uygulanan 7 bin 800'lik idari para cezası yerine, ertelemesiz hapis cezası" istenildi.
Raporun sonuç bölümüne, "Hayvan dövüştürme suç kapsamına alınmalı; hayvanlara yönelik suç işleyenlerin hayvan sahibi olması engellenmeli. Hapis cezası getirilen fiiller için uygulanacak cezaların alt sınır; ertelemeye, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve para cezasına çevrilemeyecek şekilde belirlenmeli" ifadesi konuldu.
Raporda, hayvan dövüşlerinin internet üzerinden duyurulması ve yayınlanmasının da hapis ile cezalandırılması talep edildi. Raporda, "Bu internet sitelerine erişim engellenmelidir. Hayvanlara karşı işlenen suçlar için açılacak davalara ilgili kuruluşlar müdahil olabilmelidir" denildi.
Öte yandan TBMM Sokak Hayvanlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, Burdur'da uğradığı şiddet sonucu felç olan 'Dost' isimli köpeğin bakım masraflarını komisyon üyelerinin karşılayacağını açıkladı.
Raporda, deve ve boğa güreşleri gibi geleneksel hayvan dövüşlerinin akıbetinin ne olacağı sorusuna da yanıt verildi. Geleneksel dahi olsa hayvan dövüştürmenin doğru olmadığını belirten ve bununla ilgili kurumların hassas denetimini isteyen komisyon, raporunda, "5199 sayılı kanunda hayvanları başka bir hayvanla dövüştürmenin yasak olduğu hükme bağlanmış, ancak folklorik amaca yönelik, şiddet içermeyen geleneksel gösterilerin bakanlığın uygun görüşü alınarak, il hayvanları koruma kurullarından izin alınmak suretiyle düzenlenebileceği hükme bağlanmıştır. Komisyonumuz, geleneksel dahi olsa hayvan dövüştürmenin doğru olmadığı, ilgili kurumların bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiği düşüncesini taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.
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