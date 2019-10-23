Ertuğrul Özkök: Emin Çölaşan şimdi yalaka, dönek ve liboş mu oldu?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Bu iktidarın sigara ile mücadelesini takdirle izliyorum ve getirilen yasakların arkasındayım" diyen Sözcü yazarı Emin Çölaşan için, "Onun kendi koyduğu kıstaslara bakarak karar verirsek Sözcü okurlarına kötü bir haberim var. Evet maalesef arkadaşımız 'dönek', 'liboş' ve 'yalaka' oldu" ifadesini kullandı.

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara karşıtı söylemlerine destek vererek, "Bu iktidarın sigara ile mücadelesini takdirle izliyorum ve getirilen yasakların arkasındayım" dedi.

Çölaşan'ın ifadelerini değerlendiren Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 'Yani Emin şimdi yalaka, dönek ve liboş mu oldu' başlıklı bugünkü köşe yazısında Çölaşan'ın yaptığının normal olduğunu ve onun değiştiğini söyledi.

Çölaşan'ın geçmişte sigara içtiğini hatırlatan Özkök, şu ifadeleri kullandı:

"Emin Çölaşan'ın cümlesi aynen şöyle:

'Açık söylüyorum, bu iktidarın sigara ile mücadelesini takdirle izliyorum ve getirilen yasakların arkasındayım...' Şimdi Emin, 'dönek', 'yalaka' ve 'liboş' mu oldu?

Vallahi onun geçmişte koyduğu kıstaslara, bazı insanlar hakkında yazdıklarına bakarsak... Yani onun kendi koyduğu kıstaslara bakarak karar verirsek...

Sözcü okurlarına kötü bir haberim var. Evet maalesef arkadaşımız 'dönek', 'liboş' ve 'yalaka' oldu... Ya bana göre? Bana göre yaptığı normal bir şey... Demek ki Emin de değişiyor...

Bir: Geçmişte durmadan sigara içerdi, demek ki artık o da sigaraya karşı...

İki: Dünya kara ve aktan ibaret değil... Demek ki insanlar iyi de kötü de şeyler yapabilirlermiş...

Üç: Demek ki insanlar iyi bir şey yaptığında onu desteklemek iyi bir şeymiş.

Dört: Demek ki Emin de artık daha makul bir yola girmiş...

Yazısına "Tabii söylediklerim bugün için geçerli..." notunu düşen Özkök, "Eeee ne de olsa yaş insanı eğitiyor...Bazılarını daha kıskanç ve haset yapıyor, bazılarını da Emin gibi daha makul hale getiriyor..." ifadelerini kullandı.