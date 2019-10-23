Kendisini vuranın ismini sedyedeyken verdi

Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde 07 ADF 729 plakalı otomobilin şoför mahallinde otururken silahlı saldırıya uğrayan Nafiz G. yaralandı.

Vücuduna üç kurşun isabet eden Nafiz G, yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Nafiz G, acil serviste sedye üzerindeyken sağlık görevlilerinin müdahalesi sırasında yanına gelen polislere, saldırıyı gerçekleştirenin Y.A. olduğunu söyledi.

Ameliyata alınan Nafiz G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olay yerinden otobüse binip ayrılan şüpheli Y.A. ise bir süre sonra ismi ve eşkalinin bildirildiği polisleri çevresinde görünce araçtan atlayıp kaçtı.

Y.A, kovalamacanın ardından Teomanpaşa Mahallesi'nde saklandığı binada yakalandı.

Olay sırasında araçta bulunduğu iddia edilen kadın da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.