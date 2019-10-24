Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Tuncay Özkan' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ı sosyal medyada kendisini tehdit ettiğini söylediği 'jitem.akrep' isimli hesabın yöneticisi M.B.'nin polis olmadığını, hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Instagram hesabında kendisini tehdit eden kişinin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşmıştı.

Özkan, paylaşımında, Ankara Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarını etiketleyerek, "Bu bir polis mi yoksa kolpacı sokak serserilerinden biri mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Bu bir polis mi yoksa kolpacı sokak serserilerinden biri mi? Alçaksın. Bunun sahibi belli olsun sonra diyeceklerim var. @EmniyetGM @TC_icisleri @AnkaraValiligi pic.twitter.com/J2zV7bnL2t — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) October 23, 2019

EGM: POLİS DEĞİL

Konuyla ilgili açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın bilişim suçları ile mücadele etmek üzere 7 gün 24 saat sanal devriye faaliyetlerini yürüttüğü belirtilerek, "Bu doğrultuda yapılan incelemelerde 'jitem.akrep' isimli hesap yöneticisinin 1976 doğumlu, M.B. isimli şahıs olduğu ve emniyet teşkilatıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı görülmüştür. Şahsın yapmış olduğu paylaşımlar sebebiyle de hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

Özkan ise Twitter hesabından “Bundan sonrasını yargı halledecek. Sürecin takipçisi olacağız” diye yazdı.

Bundan sonrasını yargı halledecek. Sürecin takipçisi olacağız. https://t.co/32BVOPUmsa — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) October 23, 2019

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