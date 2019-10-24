Güney Amerika ülkesi Surinam ile karşılıklı vizeler kaldırıldı

Türkiye ile Surinam arasında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasına yönelik anlaşma onaylandı. Türkiye'den doğrudan uçuşun olmadığı Surinam'da aktarmalı uçuşlar 8 bin TL'den başlıyor.

Türkiye ile Surinam arasında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasına yönelik anlaşma onaylandı.

Surinam'ın başkenti Paramaribo'da 21 Eylül 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri için Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Belirtilen pasaportlara sahip Türk vatandaşları, 558 bin nüfuslu Surinam’a seyahatlerinde ülkeye giriş tarihlerinden itibaren 90 gün boyunca vizeden muaf olacak.

DOĞRUDAN UÇUŞ YOK

Doğudan Fransız Guayanası’na, batıdan Guyana’ya ve güneyde Brezilya’ya komşu olan Surinam ile Türkiye arasında doğrudan uçuş yok. Aktarmalı uçuşların tek yönü ise yaklaşık 8 bin TL’den başlıyor.