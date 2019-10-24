HSK'da görev değişikliği

Kolukısa'nın yerine HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına ise Oğuz Akalın getirildi.
Aydoğdu'nun yerine gelecek yeni genel sekreteri ise Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün belirleyeceği öğrenildi.
Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda (HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa ve Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu istifa etti.
Kolukısa'nın yerine HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına ise Oğuz Akalın getirildi.
Aydoğdu'nun yerine gelecek yeni genel sekreteri ise Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün belirleyeceği öğrenildi.
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