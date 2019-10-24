RTÜK Başkanı Şahin'den '60 bin lira maaş aldığı' iddiasına yanıt: Maaşım bu yalanın yanından bile geçmez

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, üç farklı kurumdan toplam 60 bin lira maaş aldığı iddiasıyla ilgili konuştu. Şahin, “Maaşım bu yalanın yanından bile geçmez” dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in üç farklı kurumda görev alarak ayda yaklaşık 60 bin lira maaş aldığını öne sürdü.

Şahin ise söz konusu iddiaya bugün kişisel Twitter hesabında yanıt verdi.

Etik ilkeleri savunacaksınız,dürüstlükten bahsedeceksiniz ama koca bir yalanın ipine sarılarak daha büyük bir yalanı paylaşacaksınız. Yazık!Kendime hiç küçük reis dedirtmedim,bu kimin kompleksidir bilmem.Kendileri bilir maaşım bu yalanın yanından bile geçmez ama çok şükür derim. https://t.co/mCM0Q8OJF7 — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) October 23, 2019

​Öztunç’un açıklamalarını alıntılayan Şahin, “Etik ilkeleri savunacaksınız, dürüstlükten bahsedeceksiniz ama koca bir yalanın ipine sarılarak daha büyük bir yalanı paylaşacaksınız. Yazık! Kendime hiç küçük reis dedirtmedim, bu kimin kompleksidir bilmem. Kendileri bilir maaşım bu yalanın yanından bile geçmez ama çok şükür derim” ifadesini kullandı.