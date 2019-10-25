Altun: '29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol' Dijital Gösterim Merkezi açıldı

Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla Taksim'de '29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol' Dijital Gösterim Merkezi açılmasıyla ilgili bilgi veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Merkezimizde videolar, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller yer alıyor" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Altın, “Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla İletişim Başkanlığı'nca Taksim’de “29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol” Dijital Gösterim Merkezi açıldı. Merkezimizde videolar, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller yer alıyor. Cumhuriyetimiz ilelebet var olsun” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla @iletisim Başkanlığınca Taksim’de “29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol” Dijital Gösterim Merkezi açıldı.



Merkezimizde videolar, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller yer alıyor.



Cumhuriyetimiz ilelebet varolsun 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 pic.twitter.com/H5KxbQ9lew — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 25, 2019

29 EKİM DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZİ

© AA / Erhan Elaldı İletişim Başkanlığı tarafından Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla Taksim'de "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi 2 gün önce açıldı.

600 metrekare kapalı alana sahip merkezdeki 4 ayrı bölüme yerleştirilen 300 metrekare LED ekranlarda, "Direnişin Destanı", "Anadolu Kahramanları" ve "Cumhuriyet Sevinci" temalı videolar, dijital hologramlar, üç boyutlu görseller ve hikaye anlatımı eşliğinde ziyaretçilere sunuluyor.

Merkez, 7 gün boyunca 11.00 ile 22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

‘O ANI YAŞIYORSUNUZ’

"29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret eden Songül Yılmaz, merkezi çok beğendiğini anlattı.

Vatandaşlara buraya uğramaları tavsiyesinde bulunan Yılmaz, "İnsanın içi çok tuhaf oluyor. Savaşı, o zamanları yaşıyorsunuz. Allah hepsine rahmet eylesin. Onların sayesinde bu ülkede geziyoruz. Onların sayesinde özgürlüğümüzü yaşıyoruz. Herkesin buraya gelmesini rica ediyorum. Ben tesadüfen uğradım. İyi ki de uğramışım gerçekten o anı yaşıyorsunuz" dedi.