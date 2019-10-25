Adalet Bakanlığı'na 11 atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakanlığı'nda açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne Yakup Moğul, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'ne Hakan Öztatar, Mevzuat Genel Müdürlüğü'ne Niyazi Acar, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne Kasım Çiçek, Personel Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Arı, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'ne Ali Erdem, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne Yılmaz Çiftci atandı.

Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Cihan Yıldız getirilirken, Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Ertuğrul Çekin, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'na Alim Polat'ın ataması yapıldı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı'na ise Muhittin Özdemir'in atanmasına karar verildi.