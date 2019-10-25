Adalet Bakanı Gül: Terörist Mazlum Kobani ABD'ye girdiğinde iade edilmeli

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mazlum Kobani hakkında çıkarılan kırmızı bültenle ilgili olarak, "Kırmızı bülten çıkarıldı. Bu bülten 196 ülkede geçerli. Dün tekrar ABD'ye bir kez daha iletildi. Bu kişiyle ilgili ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iadesi gerekmektedir" dedi.

Akçakale'de açıklamalarda bulunan Gül, "Mazlum Kobani'nin ABD'ye girdiği anda Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu operasyonla birlikte Türkiye algı operasyonlarına karşı yürütmüştür. Terör örgütünün gerçek yüzünü herkes gördü. Türkiye DEAŞ'la kararlı mücadelesini sürdürecek. 32 YPG'li tutuklandı, diğerlerinin işlemi sürüyor."

"(Mazlum Kobani'nin iade süreci) Kırmızı bülten çıkarıldı. Bu bülten 196 ülkede geçerli. Dün tekrar ABD'ye bir kez daha iletildi. Bu kişiyle ilgili ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iadesi gerekmektedir. ABD de bu iade sözleşmenin tarafı olduğu için ABD'nin terör elebaşı yöneticisini iade etmesi gerekmektedir."

"ABD'ye girdiği anda geçici tutuklama prosedürüne karşı gerekli yazışma yapılacak."

32 YPG'Lİ TUTUKLANDI

Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarına karşı da yürütüldüğünü belirten Gül, "Terör örgütünün gerçek yüzünü herkes gördü. Türkiye DEAŞ'la kararlı mücadelesini sürdürecek. 32 YPG'li tutuklandı, diğerlerinin işlemi sürüyor" diye konuştu.