Yavaş: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Athena konseriyle kutlayacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kişisel Twitter hesabında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Yavaş, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Athena konseriyle hep birlikte kutlayacağız. Bayram coşkusunu beraber yaşamak için tüm vatandaşlarımızı 29 Ekim Salı günü saat 20.30’da Anıtpark’a bekliyorum" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Athena konseriyle hep birlikte kutlayacağız.



Bayram coşkusunu beraber yaşamak için tüm vatandaşlarımızı 29 Ekim Salı günü saat 20.30’da Anıtpark’a bekliyorum. pic.twitter.com/8Kn0lij6ke — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 25, 2019

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