PKK/YPG'den Rasulayn'da saldırı: 1 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn bölgesinde PKK/YPG'lilerce düzenlenen saldırıda 1 personelin hayatını kaybettiğini, 5 personelin yaralandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda 1 personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir."
Barış Pınarı Harekâtı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan taciz ateşinde bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiştir.https://t.co/KbT0GwSmFh#MSB #TSK pic.twitter.com/3eTKnrO3I5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 27 октября 2019 г.
Milli Savunma Bakanlığı, daha önceki açıklamasında YPG/PKK'nın Türkiye sınırına yakın Rasulayn'dan çıktığını açıklamıştı.
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