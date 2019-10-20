Suriye devlet televizyonu: Rasulayn'dan DSG çıktı, Türkiye'ye bağlı güçler girdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çıkışları ABD'nin koordine ettiğini belirtti.

MSB açıklamasında şöyle denildi:

"TSK, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmekte."

"Kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD'li muhataplarla koordine edilmektedir."

"Yaklaşık 55 araçlık bir konvoy Rasulayn'a giriş yapmış ve 86 araçlık bir konvoy Tel Tamir istikametinde çıkış yapmıştır."

"ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019 saat 22.00'den itibaren toplam 22 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir."

Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat kapsamında Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Rasulayn'dan çekilme işlemi bugün saat 15:30 sularında başladı. İlk önce çatışmalarda yaralanan YPG'liler bölgeye varan ambulanslarla tahliye edildi. 40 araçtan oluşan sağlık konvoyu, yaralı YPG'lileri alarak Tıltemir hastanesine götürdü. Bölgeden çekilen YPG'liler, Rakka tarafına götürülüyor.