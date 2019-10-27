Kocaeli’de kadınlar gece istedikleri yerde otobüsten inebilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Zirvesi kapsamında ’Gençler Ne Düşünüyor?’’ başlıklı oturumda Kocaeli ve diğer şehirlerde eğitim gören üniversite öğrencileriyle buluştu. Büyükakın, öğrencilerin talep ve önerileri dinledi.

Öğrencilerin şehirde özellikle güvenlik konusunda yaşadıkları sıkıntıları aktarması üzerine söz alan Büyükakın, bir şehirde mutlu olmanın ilk şartlarından biri olarak güvenliğin başta geldiğini söyledi.

Büyükakın, bu kapsamda kadınların gece sokakta güvenle yürüyebildiği bir şehir için çalıştıklarını söyledi. Büyükakın, gece 22.00’den sonra kadınların istedikleri yerde otobüsten inmesi için talimat verdi.

İstanbul ve İzmir gibi şehirlerde de benzer uygulamalar hayata geçirilmişti. Ancak bu uygulama, pek çok kesim tarafından eleştiriyle de karşılanıyor. Bunu cinsiyetçi bulanlar, önceliğin erkekler başta olmak üzere toplumun bilgilendirilmesinden geçtiğini vurguluyor.