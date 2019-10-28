Özhaseki: Vatandaş 'Git suç işle' diye, 'Devletin parasını çal' diye mi oy verdi?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki "Seçimle gelmiş olmak bir adama suç işleme özgürlüğü verir mi? Vermez. Ben de 5 kere seçildim belediye başkanlığına. 'Vatandaş hizmet et' diye seçti bizleri. 'Yolumuzu, alt yapımızı yap' diye bana oy verdiler. 'Git suç işle', 'Devletin parasını çal', 'milletimin katillerini koru' diye mi oy verdiler?" dedi.
Mehmet Özhaseki, Aksaray İl Kültür Merkezinde düzenlenen partisinin İl Danışma Meclisinde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasal tarihindeki dönüm noktasının 1946 yılı olduğunu söyledi.
Bu yılın çok partili yıla geçiş ve özgürlüklere doğru bir adım atış olduğunu ifade eden Özhaseki, belediyeler tarihinin de 1994'te başladığını, bu tarihe kadar "belalı bir belediyecilik" anlayışı bulunduğunu kaydetti. Özhaseki, ideolojinin hakim olduğu dönemde "hizmet" diye bir anlayışın olmadığını dile getirdi.
Özhaseki, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Anadolu'da birçok şehirde ise AK Parti misyonuna sahip birçok arkadaşının iş başına gelmesiyle Türkiye'nin hizmet belediyeciliğiyle tanıştığını anlattı.
Kendisinin de o dönemde belediyeciliğe başladığını söyleyen Özhaseki, mazeret üretmeden, kimsenin ırkına, dinine, imanına bakmadan çalıştıklarını, "marka belediyecilik" diye bir kavram getirdiklerini belirterek, "Şimdi de Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın tarifiyle gönül belediyeciliğine adımı attık." dedi.
CHP'nin belediyecilik anlayışına bakıldığında çöpten, çamurdan başka bir şey görülmediğini savunan Özhaseki, şöyle konuştu: "İdeolojik takıntıdan başka bir şey göremezsiniz. Ben de başladığımda 1994'te şehrin yüzde 60'ında altyapı yok, kanalizasyon yok. Şehrin ortasından kanalizasyon ırmağı akardı. Arıtma tesisi yok. O pislik akan ırmağa çocuklar düşer, boğulurdu. Oturdum ilk benden randevu alanlar, alacaklılar ve haciz memurlarıydı. Belediyelerin 2 tane lastik alacak gücü yoktu. Çok şükür daha sonraki dönemlerde, bizimle birlikte çok şey düzeldi. CHP'nin belediyeciliği o yüzden kirlidir. Türkiye tarihine geçmiş en büyük yolsuzluklar onların dönemindedir ve mahkeme kayıtlarıyla tespitlidir." Özhaseki, algı operasyonlarının bir yere kadar tuttuğunu ve yalanın bir yere kadar söktüğünü belirtti.
"Ankara ve İstabul'da iş başına geldiğinde 'Eşit davranacağız, hiçbir işçiyi ekmeğinden etmeyeceğiz hatta işçiyi ekmeğinden eden namussuzdur, şerefsizdir' dediler." ifadelerini kullanan Özhaseki, şunları kaydetti: "İstanbul'da 4 bine yakın ve diğer illerde binlerce insan işsiz kaldı. Sosyal medyaları takip ediyorlar, 'Hangi partiye oy verdi' diyerek soruşturmalar açıyorlar. Ne oldu, hani işçinin ekmeğiyle oynamayacaktınız? 20 bin işçimiz sendika değiştirdi. Ne oldu, CHP gelince hidayete mi erdiler, sabah kalkınca sendika değiştiriyorlar. El insaf. Bir başka parti var HDP, söylemeye bile gerek yok. Onların gözü belediyecilikte değil. 3 büyükşehirde oraya başkan vekili atandı valilerimiz. Neden atandı? Her birinin hakkında 10-11 soruşturma var da onun için. Bölücülüğü tahrik ettiklerinden, oraya üye olduklarından, suçluya suçu övdüklerinden ve görevi kötüye kullandıklarından. Seçimle gelmiş olmak bir adama suç işleme özgürlüğü verir mi? Vermez. Ben de beş kere seçildim belediye başkanlığına. 'Vatandaş hizmet et' diye seçti bizleri. 'Yolumuzu, altyapımızı yap' diye bana oy verdiler. 'Git suç işle' diye, 'Devletin parasını çal' diye, milletimin katillerini koru diye mi oy verdiler? Onlar yapacaklar seyredeceğiz öyle mi? Ne yapalım seyir mi edelim? Terör örgütünün lojistik üssü haline geldiler, seyir mi edelim? Elbette seyredemeyiz. Yaptığımız yüzde yüz doğru ve vicdani bir karar."
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