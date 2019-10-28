Fatih Portakal: Bu ülkede Cumhuriyet düşmanı olduğunu düşündüğüm insanların sayısı hiç de az değil

Gazeteci Fatih Portakal, 29 Ekim yürüyüşüne yasak konulmasına ilişkin haberlere tepki gösterdi ve "Bu ülkede Cumhuriyet düşmanı olduğunu düşündüğüm insanların sayısı hiç de az değil. Gerici kafalara gelsin, yaşasın Cumhuriyet" dedi.