Fatih Portakal: Bu ülkede Cumhuriyet düşmanı olduğunu düşündüğüm insanların sayısı hiç de az değil

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Nevşehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının Nevşehir Valiliği tarafından 'uygun görülmeyerek yasaklandığı' yönündeki haberlere tepki gösterdi.
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Twitter hesabından Valiliğin 29 Ekim kararına tepki gösteren Portakal şunları söyledi
"Bu ülkede Cumhuriyet düşmanı olduğunu düşündüğüm insanların sayısı hiç de az değil.
En önemli bayramda yürütmüyorlar.
Gerekçe her zamanki gibi. Gerici kafalara gelsin #YaşasınCumhuriyet"
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