Çavuşoğlu: Türkiye stratejik işbirliği ruhuyla hareket etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin Bağdadi'ye yönelik operasyonunda Türkiye'nin stratejik işbirliği ruhuyla hareket ettiğini belirten Çavuşoğlu, Suriye'de devriyelerin nasıl olacağının görüşmesi için Rusya'dan bir heyetin Türkiye'ye geleceğini söyledi.

Ankara’da Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile bir ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, “Türkiye, ABD ile Bağdadi’nin etkisiz hale getirilmesinde bir işbirliği içinde olmuştur” diye konuştu.

Suriye'deki son durum hakkında da açıklama yapan Çavuşoğlu, "Rusya ile yaptığımız mutabakatta da YPG’liler çekilmezse, Türkiye bu teröristleri buradan temizler" dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- (ABD'nin Bağdadi operasyonu) Türkiye stratejik işbirliği ruhuyla hareket etti. DEAŞ elebaşı el Bağdadi'ye yönelik operasyon öncesinde Türkiye'yle bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunuldu.

- YPG'nin DEAŞ'lıları para için bıraktığı yönünde duyumlar geliyor. Terör örgütünden başka bir şey beklenmez.

- ABD, YPG'li teröristlerin çıktığını yazılı şekilde taahhüt etti. Fakat hem ara verdiğimiz dönemde de hem daha sonra ABD ile yaptığımız müzakerelerde de şunu söyledik; Çıkmayan birisi varsa ve taciz olursa Türkiye'nin bunları vurma hakkı vardır. Tek tük çıkmadıklarını görüyoruz, en son drone ile de saldırdılar. Bundan sonra çıkmayan varsa etkisiz hale getireceğiz.

'Rusya'dan heyet gelecek'

- Rusya ile yaptığımız mutabakatta da YPG’liler çekilmezse, Fırat Nehri’nden Irak sınırına kadar 444 kilometrelik uzunlukta 30 kilometre derinliğe çekilmezse, Türkiye bu teröristleri buradan temizler.

- Eğer 150 saat sonunda YPG'liler çekilmezse, Rusların YPG'ye aptığı bildirimde de net bir şekilde var, Türkiye o zaman bu teröristleri temizler. Harekata ara verdik demek burda kalan teröristlere bir şey yapmayacağız anlamına gelmez. Geride bıraktıkları silahlar, döşedikleri mayınlar dahil temizlik çalışmalarını bundan sonra da sürdüreceğiz.

- Çekilenler var ama henüz tamamının çekildiği söylenemez.

- Rus heyet Türkiye'ye geliyor. Rusya ile devriyeler nasıl olacak görüşülecek.