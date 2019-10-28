Ankara kaldırımlarında trigonometri formülü

Gazete Duvar'ın haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi’nin ortak Kızılay Yenileme Projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında yeniden döşenen Kızılay’daki kaldırım taşlarına matematik, fizik, kimya formülleri yazıldı.

Öğrenci nüfusunun fazla olduğu Kızılay’a döşenen kaldırım taşları sosyal medyada da gündem oldu. Çift sayılar toplamı formülü, trigonometri formüllerinin yanı sıra çok sayıda formül kaldırım taşlarına işlendi.