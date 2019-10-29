İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 35 adrese eş zamanlı baskın

Operayon kapsamında, Gaziosmanpaşa'da 35 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Gaziosmanpaşa'daki 35 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 40 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operayon kapsamında, Gaziosmanpaşa'da 35 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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