CHP'li Sarıaslan: Nevşehir Valisi 'Yanlış anlaşılma var' dedi, 29 Ekim yürüyüşüne dair yasağı kaldırdı

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yapacakları yürüyüşe ilişkin yasağın kaldırıldığını söyledi.
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın kendisini aradığını belirten Sarıaslan, şunları kaydetti:
'Böyle bir yasaklama zaten benim aklımdan geçmezdi'
Sarıaslan, Vali Aktaş'ın "Böyle bir yasaklama zaten benim aklımdan geçmezdi. Ben zor durumda kaldım, sanki cumhuriyet düşmanıymışım gibi bir hava yaratıldı. Siz Cumhuriyet Bayramı'nızı dilediğiniz gibi kutlayabilirsiniz. Öyle bir yasak yoktur" dediğini aktardı.
'Valimiz geç de olsa bunu görmüş oldu'
CHP'li vekil Sarıaslan "zaten yasaklamanın olması akla mantığa izana aykırı bir şeydi. Sayın Valimiz geç de olsa bunu görmüş oldu. Biz de burada yürüşümüzü yapacağız, bayramımızı kutlayacağız, halkla kucaklaşacağız" dedi.
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