Atlas Global, 29 Ekim için yaptığı anonsta Atatürk'ün konuşmasından bir kesit verdi

Atlas Global Havayolları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yaptığı anonsta, uçak kalkışa geçmeden önce Mustafa Kemal Atatürk’ün konuşmasından bir kesit verdi. Anonsun ardından tüm yolcuların alkışladığı görüldü.
Atlas Global Havayolları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yolcuları için bir anons geçti ve Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşmasından bir kesit dinletti.
Atlas Global Havayolları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yaptığı anonsta, uçak kalkışa geçmeden önce Mustafa Kemal Atatürk’ün konuşmasından bir kesit verdi. Anonsun ardından tüm yolcuların alkışladığı görüldü.
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