Erdoğan: Teröristler tünellerin betonlarını Lafarge'den aldılar, ey Fransa, önce bunun bedelini öde

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Harekatın başarılı bir şekilde sürdüğünü belirten Erdoğan, "Çok ciddi tahkimatlar, tüneller var. Bütün o tünellerin betonlarını Lafarge'den aldılar. Ey Fransa sen önce bunun bedelini öde" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Sözlerinin başında AK Partilinin eskisinin, yenisinin olmayacağını belirten Erdoğan, devamında "Çünkü AK Partili olmak demek, bir partinin rozetini taşımaktan ibaret değildir. Medeniyet davasının bayraktarlığına talip olmak demektir. Dava adamının görevi ancak son nefesini verince biter. Asıl önemlisi hiçbir sıfat sahibi olmadan da o büyük dava için bir nefer gibi çalışabilmektir. Bizim davamız kıyamete kadar ayakta kalacaktır. AK Parti bu davanın temsilcisi olmayı, hak ettiği sürece varlığını sürdürecektir" ifadesini kullandı.

'Partimizde hizmet etmiş tüm kardeşlerimizi yeniden bir araya getirecek bir gönül seferberliğini başlatıyoruz'

Erdoğan, bu 'kutlu yolculukta' yoldan çıkanların, kerameti kendinde görenlerin de olduğunu belirterek "Bu ilk insandan bugüne dek var olan bir gerçektir. Kabil, Habil'i öldürmüştür. Kardeş kardeşi niye vurdu diye sormaya gerek yok. Bu var olan bir gerçek bu nasip meselesidir. Kimin nereye gittiğine değil kendimizin hangi istikamette yürüdüğüne bakacağız. Genel Merkezimizin koordinasyonunda, şehirlerimizin her birinde il başkanlarımızdan başlayarak partimizde hizmet etmiş tüm kardeşlerimizi yeniden bir araya getirecek bir gönül seferberliğini başlatıyoruz" diye konuştu.

'Son terörist ortadan kalkana kadar takibe devam edeceğiz'

Erdoğan, parti içine yönelik açıklamalarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na değindi.

"Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamızın tek sebebi, terör devleti kurmak isteyenlerin başına oraları geçirme niyetidir, bunu başardık. Son terörist ortadan kalkana kadar takibe devam edeceğiz. Ne tehditler ne şantajlar ne de sinsi oyunlar bizi yolumuzdan döndüremeyecek" diyen Erdoğan'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

'AK Parti'yi çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız'

Dünya değişirken, bölgemiz değişirken, Türkiye değişirken bu sürecin lokomotifliği yapma görevi yine bizlere düşüyor. Adeta dört bir yandan kuşatıldığımız en sıkıntılı zamanlarımızda dahi bu vazifeyi milletimiz bize tevdi etmiştir. 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinin sonuçları bize önemli mesajlar veriyor. Milletimizin işaret ettiği şekilde kendimizi yenileyeceğiz, enerjimizi tazeleyeceğiz. 2023 yılına kadar olan seçimsiz dönemi en iyi şekilde değerlendirerek AK Parti'yi çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız.

'Gelecek nesilleri düşünen bir partinin başka türlü hareket etmesi mümkün değil'

Yeni yönetim sisteminde başarı çıtasını yüzde 50+1'e çıkardık. Eğer tek derdimiz iktidarımızı sürdürmek olsaydı eski sistemde bunu çok daha kolay yapabilirdik. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünen bir partinin başka türlü hareket etmesi mümkün değildir. AK Parti'yi diğer partilerden ayıran en önemli özellik budur.

Genel Merkezimizin koordinasyonunda şehirlerimizin her birinde partimize hizmet etmiş tüm kardeşlerimizi yeniden bir araya getirecek gönül seferberliğini başlatıyoruz. Milletimizle aramızdaki gönül bağı hep devam edecektir. Türkiye'ye nasıl çağ atlattıysak, 2023 hedeflerine de ulaştıracağız. Yeter ki şu muhabbet iklimini koruyalım. Bu konuda sizlere çok önemli görevler düşüyor.

Eskiler 'Büyük başın büyük derdi olur' derler. Türkiye büyüdükçe dertleri de büyüyor. Son 6 yıldır adeta kesintisiz bir saldırı altındayız. Bu saldırıda akla gelebilecek her tuzak, oyun kullanılıyor. Sokaklarda kaos çıkarma senaryoları, mahallerimiz çukurlarla bölünmeye çalışıyor. PKK'sından DEAŞ'ına ve FETÖ'süne kadar tüm terör örgütleri kuduz gibi üzerimize salınıyor. Bunlar başarılı olmayınca sınırlarımıza saldırmaya başladılar. Ekonomimizi de çökertmeyi denediler. Tehditleri kaynağında kurutmak üzere ileriye atıldık.

'Bunlar karşımıza geldiğinde dost görünüyorlar'

Hep birlikte sıradağlar gibi durduk mu, durduk. Bütün açılan çukurları kapattık mı, kapattık. Tünellerin açıldığı o binaları yıkıp yepyeni binaları yaptık mı, yaptık. Terör örgütleri karşısında sıradağlar gibi durarak oraları yaşanabilir hale getirdik mi, getirdik. Bugün Barış Pınarı Harekatımızı yapıyorsak, tek sebebi o terör koridorunu, terör devletini kurmak isteyenlerin başına oraları geçirmektir. Bunu başardık. Aynı şekilde içeride de... Güneydoğu'da kısmen doğuda devlet kurma girişimleri olmadı mı, oldu. Kongrelerinde bayrağımızı asmaktan çekinenler, Türk Bayrağı'na yer vermeyenler, İstiklal Marşımızı okumayanlar bedelini ödediler mi, ödediler. Hukuk devletinde de gereğini yapacaksın. Yapıyorsan kendine başka yer bulursun. Paçavralarını nerelerde dalgalandırıyorlar. AP'de mi ararsın, başka yerde mi ararsın? Bunlar karşımıza geldiğinde dost görünüyorlar, ikircikli...

Fransa'ya tepki: Bunlara ses çıkarmazsınız, sarı yeleklilerle uğraşırsınız. Mazlumların ahı çarpar

Biz bunları Barış Pınarı Harekatı'nda da gördük. Biz gerektiğinde gül bahçesine girercesine vatanımızı koruduk. Tehditlerin evimizin kapısına dayanmasını beklemedik. Yeri geldiğinde FETÖ'cü hainleri paketleyip getiriyoruz. Yeri geldi, bölücü teröristleri en güvenli sandıkları yerlerde imha ettik. Suriye sınırımız boyunca kurulmaya çalışına terör koridorunu parçalayıp attık. Barış Pınarı Harekatımız devam ediyor. Sözler yerine gelir, sınırlarımız teröristlerden arındırılırsa ne ala. Çok ciddi tahkimatlar, tüneller var. Bütün o tünellerin betonlarını Lafarge'den aldılar. Ey Fransa sen önce bunun bedelini öde. Siz terör örgütlerine yardım, yataklık yapan bir ülkesiniz. Bunlara ses çıkarmazsınız, sarı yeleklilerle uğraşırsınız. Mazlumların ahı çarpar. Son terörist ortadan kalkana kadar takibe devam edeceğiz. Biz petrolün veya paranın değil, milletimizin istiklali ve istikbali için Suriyelilerin evine dönüşü peşindeyiz.

'Dedikodulara kulak asmayın, işimize bakalım'