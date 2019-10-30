MSB: Rus askeri heyetiyle taktik ve teknik konular görüşüldü

MSB'den yapılan bilgilendirmede, Rusya ile 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak askeri faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus askeri heyeti ile 28-30 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin tamamlandığı aktarıldı.
Bilgilendirmede, "Görüşmeler olumlu ve yapıcı geçmiş, mutabakat metninde yer alan hususların sahadaki uygulamasına yönelik taktik ve teknik hususlar görüşülmüştür. Bu kapsamda koordinelere devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.
Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak askerî faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askerî Heyeti ile 28-30 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan görüşmeler tamamlanmıştır.https://t.co/7Jr5cbNMbr#MSB #TSK pic.twitter.com/cBkNsyQQuo— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 30 октября 2019 г.
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