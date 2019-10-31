Kayıt
15:40 31 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    metrobüs

    Mahkemeden metrobüste taciz kararı: 'Zorunlu yaşam alanı değil'

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 07
    Abone ol

    İstanbul'da metrobüste yolculuk yapan bir kadın tacize uğradı. Savcılık, cinsel saldırı suçuyla dava açtı ve olayın toplu taşımada olduğunu belirterek cezada artırım yapılmasını talep etti. Mahkeme sanığa ceza verdi. Ancak 'metrobüs toplu yaşam alanı' değildir diyerek cezada artırım uygulamadı.

    Metrobüs
    © Sputnik .
    Metrobüsteki cinsel saldırı zanlısına tahliye
    Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul’da yaşayan bir kadın yolcu işe gitmek için metrobüse bindi. Araç kalabalıktı. Yolculuk sırasında bir kişinin elle tacizine uğradı.

    Kadının şikayeti üzerine tacizde bulunan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık, sanık hakkında cinsel saldırıdan dava açtı. Olayın toplu taşıma aracında olduğunu belirterek verilecek cezada artırım uygulanmasını da talep etti.

    Mahkeme artırım uygulamadı

    Yargılama sonucunda sanık mahkeme tarafından 'Basit Cinsel Saldır' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, metrobüsün insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğu bulunduğu yerlerden olmadığı gerekçesiyle verdiği cezada artırım uygulamadı. Verilen cezanın açıklanması da geri bırakıldı.

     Bu karar toplu taşıma araçlarının ortak yaşam alanı olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

    Hukukçular cezanın artırılması görüşünde

    metrobüs
    © Fotoğraf : DHA
    Metrobüste 20 yaşındaki kadını taciz etti: 'Kalabalıkta gayriihtiyari ereksiyon yaşadım, idrarımı kaçırdım'
    Mahkemenin verdiği bu karar yargı çevresinde tartışma yarattı. Avukatlar, toplu taşıma araçlarında işlenen taciz olaylarının artırım nedenleri arasında olması gerektiğini ve buranın da zorunlu yaşam alanı olduğu görüşünde.

    Avukat Ramazan Bulut, mahkemenin vermiş olduğu karara katılmadığını ifade ederek şu açıklamayı yaptı; 

    "Yerel mahkeme metrobüsün toplu yaşam alanı olmadığından bahisle bu artırıma gitmemiş. Oysa uygulamada nerelerin toplu yaşam alanı olduğuna dair bir kanunu tarif yok. Bu bazen bir hastane olabilir. Okul olabilir. Yurt olabilir. Bana göre stadyumlarda buna dahildir. Metrobüsler de buna dahildir. Çünkü 102/3 maddesi buralarda işlenmesinin artırılması nedenini buradaki suçları işlemenin daha kolay olduğundan bahisle bu artırıma gitmiştir. Yani toplu yaşam alanlarında fail kendini daha rahat saklayabilmektedir. Ve daha rahat bu suçu işleyebilmekte. Yasada o yüzden bu tür toplu yaşam alanlarının bu tür suçların işlenmesini kolaylaştırdığından bahisle artırım yoluna gitmiştir. Ülkemiz genelinde ekonomik koşullar göz önüne bulundurulduğunda ülkenin yüzde 80’ine yakını metrobüse binmek zorunda. Dolayısıyla bu bir zorunluluk teşkil ettiği için ve metrobüs mesafelerini de göz önünde bulundurduğumuz insanlar bunu kullanmakta zorunludur. Çünkü toplu yaşam alanları insanların birlikte zorunlu olarak bulundukları alandır. Ben bu yüzden metrobüslerinde toplu yaşam alanı olduğunu değerlendiriyorum. Ve yerel mahkeme ceza verirken de bu suçun toplu yaşam alanlarında işlendiğinden bahisle suçu yarı oranında arttırılması gerekiyordu."

    Av. Rezan Epözdemir de kararın isabetli olmadığını belirtti: 

    Epözdemir, "Burada mahkemenin kanun koyucunun iradesini baz alması gerekirdi. Amaca göre yorum yapması gerekirdi. Kanun koyucunun iradesinin persfektifiyle bakarsa metrobüsünde toplu olarak insanların bir arada bulunduğu bir yer ve oradaki sanığında mağdureye karşı eyleminde bu metrobüsün içerisinde bulunmanın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle bahsi geçen eylemi gerçekleştirdiğini kabul etmeliydi ve suçun nitelikli halinden hüküm kurmalıydı. Kelimelerle ve sözlerle sıkı sıkıya bağlı kalmış. Metrobüs bir yaşam alanı değildir demiş. Ve burada uygulanamaz demiş. Kanaatimce bu isabetli değil. Burada artık kanun koyucunun iradesi ve amacına göre yorum yapmalıydı ve geniş yorumlanmalıydı. Burada esasa müessir olan şey şu. Toplu olarak vakit geçirilen bir yerde onun sağladığı kolaylıkla cinsel saldırı suçunun işlenmesi metrobüste kanaatimce tam bu tanıma uyar. İster bir öğrenci yurdunda ister yetiştirme yurdunda isterse metrobüste meydana gelsin bu hadise hiçbir fark yok kanaatimce burada da bu hükmün uygulanması gerekirdi."

    Etiketler:
    İstanbul, Dava, Mahkeme, Taciz, Metrobüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayımın sürdüğü Japonya’da, Shuri Kalesi'ne büyük zarar veren yangının, olimpiyat meşalesinin taşınacağı rotayı etkileyebileceği öğrenildi. Olimpiyat meşalesinin Okinawa'daki rotasının, gelecek yıl 2 Mayıs'ta eyaletin başkenti olan Naha'daki Shuri Kalesi Parkı'ndan başlaması planlanıyordu.
    Japonya'nın 500 yıllık tarihi Shuri Kalesi kül oldu
    Karikatür
    'ABD uydu grubunun yörüngedeki amacından endişeliyiz'
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet