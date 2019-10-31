Tanal: TBMM Üyeler Lokantası’nda deniz levreğinin porsiyonu 48 TL, salataya, ekmeğe ayrı ücret alınıyor

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Üyeler Lokantası'nda deniz levreğinin posiyonunun 48 TL olduğunu ve salataya, ekmeğe ayrı ücret alındığını söyledi. Tanal, "Demek ki 'Meclis’te her şey ucuz' değilmiş" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Üyeler Lokantası'ndaki balık fiyatlarını eleştirdi.

"Kızılay’ın göbeğinde balık restoranında deniz levreğinin porsiyonu 37.5 TL. Yanında ayrıca salatası, ekmeği vs. veriliyor" diyen Tanal, devamında şunu söyledi:

"TBMM Üyeler Lokantası’nda ise deniz levreği porsiyonu 48 TL. Salataya, ekmeğe ayrı ücret alınıyor. Demek ki 'Meclis’te her şey ucuz' değilmiş."

Kızılay’ın göbeğinde balık restoranında deniz levreğinin porsiyonu 37.5 TL. Yanında ayrıca salatası, ekmeği vs. veriliyor.



TBMM Üyeler Lokantası’nda ise deniz levreği porsiyonu 48 TL. Salataya, ekmeğe ayrı ücret alınıyor.



Demek ki “Meclis’te her şey ucuz” değilmiş. pic.twitter.com/F5IjnIWQ2e — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) October 31, 2019

​TBMM Üyeler Lokantası'ndaki fiyatları ucuzluğu nedeniyle daha önce birkaç kez sosyal medyada gündem olmuştu. Daha sonra lokantada 1 TL olan çorba fiyatının, Divan Kurulu'nda alınan kararla birlikte 2 TL'ye yükseldiği ifade edilmişti.