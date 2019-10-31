Tanal: TBMM Üyeler Lokantası’nda deniz levreğinin porsiyonu 48 TL, salataya, ekmeğe ayrı ücret alınıyor

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Üyeler Lokantası'ndaki balık fiyatlarını eleştirdi.
"Kızılay’ın göbeğinde balık restoranında deniz levreğinin porsiyonu 37.5 TL. Yanında ayrıca salatası, ekmeği vs. veriliyor" diyen Tanal, devamında şunu söyledi:
"TBMM Üyeler Lokantası’nda ise deniz levreği porsiyonu 48 TL. Salataya, ekmeğe ayrı ücret alınıyor. Demek ki 'Meclis’te her şey ucuz' değilmiş."
Kızılay’ın göbeğinde balık restoranında deniz levreğinin porsiyonu 37.5 TL. Yanında ayrıca salatası, ekmeği vs. veriliyor.— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) October 31, 2019
TBMM Üyeler Lokantası’nda ise deniz levreği porsiyonu 48 TL. Salataya, ekmeğe ayrı ücret alınıyor.
Demek ki “Meclis’te her şey ucuz” değilmiş. pic.twitter.com/F5IjnIWQ2e
TBMM Üyeler Lokantası'ndaki fiyatları ucuzluğu nedeniyle daha önce birkaç kez sosyal medyada gündem olmuştu. Daha sonra lokantada 1 TL olan çorba fiyatının, Divan Kurulu'nda alınan kararla birlikte 2 TL'ye yükseldiği ifade edilmişti.
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