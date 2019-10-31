İstanbul'da yağmur trafiği felç etti

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın etkisiyle mesai bitişi evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, dakikalarca trafikte bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haritasında trafik yoğunluğunun yüzde 80'e ulaştığı görüldü.

© Fotoğraf : Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

Saat 19.00'dan itibaren ise yoğunluk yüzde 72'ye düştü.

© Fotoğraf : Saat 19.00'dan itibaren ise yoğunluk yüzde 72'ye düştü

Ulaşım Yönetim Merkezi, D-100 Bostancı-Küçükyalı yönünde sol şeritte gerçekleşen bir trafik kazası nedeniyle 2 şeridin trafiğe kapatıldığı ve kazaya müdahale edildiği bildirdi.

Kentte öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak ve fırtına Çatalca, Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Boğaz çevresinde etkili oldu

Beykoz'da yağış nedeniyle Tarihi Beykoz İshak Ağa Çeşmesi'nin bulunduğu alanda su birikintisi oluştu. Bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı.