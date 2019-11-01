Ahmet Hakan'dan Arınç'a tepki: Damadından söz etmediğin müddetçe ne desen kurtarmaz

Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:
"Bülent Arınç demiş ki:
'Benzinlikte pompa tutan Danıştay üyesini görünce perişan oluyorum'.
Yetmez Bülent Arınç!
'Hele aklıma FETÖ’yle iltisakını herkesin bildiği damadımın kapı gibi beraat aldığı aklıma gelince' cümlesini de sonuna ekleyeceksiniz.
Bülent Arınç demiş ki:
'Dün terörist dediğiniz adama bugün şehit oldu diye niye sahip çıkıyorsunuz?'.
Yetmez Bülent Arınç!
'Benim damat işin içinden sıyrılırken... Başkasının çocuğu şehit olunca... Kahroluyorum, perişan oluyorum' cümlesini de sonuna ekleyeceksiniz.
Ancak bu eklemeleri yaparsanız...
'Hah şimdi oldu' deriz Bülent Arınç.
Aksi halde kurtarmaz."
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