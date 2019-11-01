Ahmet Hakan'dan Arınç'a tepki: Damadından söz etmediğin müddetçe ne desen kurtarmaz

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında "Evime temizliğe gelen ihraç edilmiş daire başkanı kadını görünce yerin dibine geçiyorum" diyen Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç’ı eleştirdi. Hakan, "Damadından söz etmediğin müddetçe ne desen kurtarmaz Bülent Arınç" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç’ın "Evime temizliğe gelen ihraç edilmiş daire başkanı kadını görünce yerin dibine geçiyorum" ifadelerine tepki gösterdi.

Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Bülent Arınç demiş ki:

'Benzinlikte pompa tutan Danıştay üyesini görünce perişan oluyorum'.

Yetmez Bülent Arınç!

'Hele aklıma FETÖ’yle iltisakını herkesin bildiği damadımın kapı gibi beraat aldığı aklıma gelince' cümlesini de sonuna ekleyeceksiniz.

Bülent Arınç demiş ki:

'Dün terörist dediğiniz adama bugün şehit oldu diye niye sahip çıkıyorsunuz?'.

Yetmez Bülent Arınç!

'Benim damat işin içinden sıyrılırken... Başkasının çocuğu şehit olunca... Kahroluyorum, perişan oluyorum' cümlesini de sonuna ekleyeceksiniz.

Ancak bu eklemeleri yaparsanız...

'Hah şimdi oldu' deriz Bülent Arınç.

Aksi halde kurtarmaz."