Saadet Partisi, programını yeniliyor

Saadet Partisi 7. Olağan Büyük Kongre’sine hazırlanıyor. Genel Başkan Temel Karmollaoğlu’nun tek aday olarak gireceği kongrede parti programı ve tüzüğü de yenilenecek. “İktidara hazırlık kadrosu” olarak nitelendirilen 20 farklı politika kurulu oluşturulacak. Parti tüzüğü de Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne uygun hale getirilecek.

Saadet Partisi (SAADET) 7. Olağan Büyük Kongre’si için hazırlıklarını sürdürüyor. “Gelecek Saadet ile Gelecek” ana temasıyla Ankara Kapalı Spor Salonu’nda 3 Kasım Pazar günü yapılacak Büyük Kongre’de, Genel İdare Kurulu (GİK) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri seçilecek. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ikinci kez tek aday olarak katılacağı kongrede bin 200 delegenin oy kullanması bekleniyor.

Gazete Duvar’dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre Saadet Partisi Kongresi’nde hazırlanan yeni parti programı da delegelerin oylarına sunulacak. Yeni program “siyaset anlayışı’ başlığı altında 4 maddeyi içerecek. Bunlar ‘kutuplaştırıcı değil kucaklayıcı’, ‘ayrıştırıcı değil birleştirici’, ‘kuvveti değil hakkı üstün tutan’, ‘siyasi rantı değil halka sistemi esas alan’ siyaset anlayışı olarak ifade edilecek.

Parti programı kapsamında yönetim anlayışının da değişti

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yazıcı, Milli Görüş’ün 50 yıllık hafızası ile özü muhafaza edilmiş, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayan yeni parti programının oylamaya sunulacağını söyledi.

Özgürlüklerin teminat altına alındığı, tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye çerçevesinde siyaset anlayışlarının şekillendiğini belirten Yazıcı, parti programı kapsamında yönetim anlayışının da değiştiğini ifade etti. Yazıcı, şöyle konuştu:

“Adalet, liyakat, istişare, ahlak, şeffaflık, denetim, plan ve program çerçevesinde yönetim anlayışımızı oluşturduk. Enerji, ulaşım, dış ticaret, tarım, sosyal politikaları kapsayan bir parti programı hazırladık.”

20 farklı politika kurulu

Saadet Partisi, ayrıca ‘iktidara hazırlık kadroları’ olarak nitelendirdiği 20 farklı politika kurulu oluşturuyor. Türkiye’nin bütün meselelerine çözüm üretecek, ekonomiden sosyal politikalara, eğitimden sanayiye, savunmadan enerjiye kadar birçok alanda çalışacak olan politika kurulları, Türkiye’deki sorunların çözümünde rol oynayacak. Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, “Biz bu kurulları iktidara hazırlık kadroları olarak görüyoruz. O yüzden bu kurullar kurulduktan hemen sonra çalışmalarına başlayacak ve sayıları artarak devam edecek” dedi.

Tüzük değişikliği

Ömer Faruk Yazıcı, parti tüzüğünde de değişikliğe gidileceğini açıkladı. Tüzüğü Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne uygun hale getirecek bir takım düzenlemelerin yapılacağını ifade eden Yazıcı, parti içi çalışmaların daha verimli yapılması için de adımlar atılacağını söyledi.