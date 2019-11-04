Hürriyet yazarından Dilipak'a Öcalan tepkisi: Tuhaf iddialar taşıyor

Hürriyet yazarı Mehmet Soysal, Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın "Öcalan 1972'den beri MİT elemanı" iddiasına tepki gösterdi ve "Sürekli kamuoyunun gündemine dinamit atar gibi tuhaf iddialar taşıyor" ifadelerini kullandı.

Yeni Akit yazarı, Abdullah Öcalan'ın 1972 yılından beri Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) elemanı olduğunu iddia etmişti.

"Bebek katili' filan artık bir anlam taşımıyor" diyen Dilipak, "Öcalan gençliğinde namaz kılan biri. Namaz kılan bir çocuktan, sosyalist devrimci maskeli bir terörist yetiştiren düzene lanet olsun! Bu düzenin sorumlusu kim? Darbeciler bu olanlardan habersiz olamaz. 1972’den beri bu adam MİT’e çalışıyormuş. 12 Martçılar bundan habersiz olamaz. 12 Eylül’cüler de, 28 Şubatçı’lar da! Özal bilmiyor olamaz, en azından Güzel haber vermiştir. Türkeş ve Bahçeli bilmiyor olamaz. Erbakan bilmiyor olamaz. Baki Tuğ da biliyor Apo’yu! Peki kimse niçin konuşmaz. Kim, neden korkuyor!" ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Soysal ise, 'Kaybedenler kulübü' başlıklı yazısında Dilipak'a tepki gösterdi.

Soysal'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Abdurrahman Dilipak sürekli kamuoyunun gündemine dinamit atar gibi tuhaf iddialar taşıyor...

Güya 'terörist başı Apo, MİT ajanı imiş'...

Bu iddianın bugüne kadar tüm şehit ailelerinin yüreğini parçalayabileceğini hiç düşünmüyor mu?

Ve bu durumu bilen isimleri sıralayarak onları da lekelediğini...

'Devlet kendi askerini mi öldürüyordu?'

Ne yani, devlet kendi askerini mi öldürüyordu?

Ve 600 milyar dolar parasını bu gerekçeyle mi harcıyordu?

MİT Başkanı Hakan Fidan ve devletin üst kurumları böyle saçma sapan iddiaları yalanlamalı ve bu iddiaları gündeme taşıyanların ne yapmak istediklerini de açıklamalı...

Aksi halde yalan rüzgârı bir milleti kahrediyor..."