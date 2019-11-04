Resmi Gazete'de yayınlandı: Bireysel emeklilik sistemi değişiyor

'2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanan değişikliğe göre, bireysel emeklilikte otomatik katılım 'tamamlayıcı emeklilik sistemine' dönüşecek ve devlet destekleri yaşa göre değişecek.

ilehazırlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayınlanan programda, dünya ekonomisindeki gelişmelere ve temel göstergelere yer verildi.

Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı.

'Eğitim', 'Sağlık', 'Adalet', 'Güvenlik', 'Çevre', 'Temel Hak ve Özgürlükler', 'Sivil Toplum Kuruluşları', 'Aile ve Kadın', 'Afet Yönetimi', 'Kültür ve Sanat', 'İstihdam ve Çalışma Hayatı' gibi başlıklarda amaç ve hedeflerin paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 403 sayfadan oluşuyor.

'Sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı'

Programa göre, bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek.

Sisteme girenlere sağlanan devlet destekleri yaşa göre değişecek ve evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek.

Öte yandan, bireysel emeklilikte gençlere sağlanan devlet katkısı artacak.