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13:33 04 Kasım 2019
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    TSK, asker, bedelli askerlik, Türk askeri

    CHP'den er ve erbaşlar için 'sigortalı askerlik' teklifi

    © AA /
    Türkiye
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    CHP, er ve erbaşların askerlik süresince sigorta primlerinin tamamının devlet tarafından ödenmesi için kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

    CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, er ve erbaşların askerlik süresince sigorta primlerinin tamamının devlet tarafından ödenmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

    Teklif, 'Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu' ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeriyor.

    Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, 6 maddelik kanun teklifi, erbaş ve erlerin askerlikte geçen hizmet sürelerinin sigortalı sayılarak sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi ve askerlik dönüşü işleri hazır olmayan işsiz gençlerin dönüş tarihlerinden itibaren 6 ay süreyle işsizlik sigortasından yararlanmasını içeriyor.

     

    'Toplumsal adalet ve sorumluluğun bir gereği'

    Teklifin gerekçesinde şunlar yer aldı:

    Bülent Tezcan
    © AA / Binnur Ege Gürün
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    "Bu kutsal görev için bazı gençlerimiz çalıştıkları işi bırakarak, bazı gençlerimiz ise hiç sigortalı çalışması olmadan askere alınmaktadır. Askerlikte geçen süreleri ancak sonradan imkânları olanlar borçlanıp, hesaplanan primleri kendileri ödeyerek sigortalılıktan saydırabilmektedir. Oysa askerlikte geçen sürede, her ne kadar karşılıksız ve parayla ölçülemeyecek vatani bir görev olsa da, asker gençlerimizin sigorta primleri ve zorunlu masraflarının devletimiz tarafından karşılanması toplumsal adalet ve sorumluluğumuzun bir gereği olup vatandaşlarımızca devlete ödenen vergilerin bir kısmının ulusal savunmamıza destek olan askerlerimizin sigorta ve zorunlu giderlerinin karşılanması için ayrılması bu sorumluluğumuzun kısmen de olsa yerine getirilmesine destek olacaktır.

    Erbaş ve erlerin askerlik süresince sigorta primlerinin tamamının devlet tarafından ödenmesi (sigortalılık girişi olmayan gençlerimizin askerlik görevi ile birlikte sigortalarının da başlatılması) hem devletimiz hem de vatandaşlarımız açısından toplumsal ve sosyal bir görevdir. Diğer yandan işini bırakıp veya iş bulamadan askere alınan erbaş ve erlerimiz doğal olarak bu süre içinde iş hayatından uzaklaşmaktadır. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra, eğer hazır bir işleri yoksa işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalabilmektedirler. Yapılan düzenlemeyle askerlik hizmetinin tamamlanmasından sonra işsiz kalanlara işsizliğin olumsuz sonuçlarını hafifletmek ve iş aramak için geçirecekleri altı ay boyunca işsizlik ödeneğinden yararlanmalarına imkân sağlanmaktadır."

    Etiketler:
    İşsizlik Sigortası Fonu, Türkiye, Engin Özkoç, Özgür Özel, Sigorta, TBMM Başkanlığı, Asker, CHP, Engin Altay
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