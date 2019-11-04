Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Ayten, kendisine 'reklam oyuncağı' diyen takipçisine yanıt verdi: Nematod artığı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olan Arda Ayten, kişisel Instagram hesabında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ayten, kendisine 'reklam oyuncağı' diyen takipçisine 'nemetod artığı' diyerek cevap verdi.

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Arda Ayten, 1 milyon TL'lik soruya doğru cevap vererek büyük ödülün sahibi olmuştu.

Ayten, dün akşam kişisel Instagram hesabında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Bir takipçisinin "Tıp okuduktan sonra ne okumak isterdin?" sorusuna Ayten, "Felsefe, tarih, psikoloji, matematik, fizik, botanik" cevabını verdi.

Ayten kendisine "Bay viral reklam oyuncağı nasılsın?" sorusunu yönelten takipçisine ise, "Çok iyiyim. Nemetod artığı, sen nasılsın?" dedi.

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Nematod nedir?

Vikipedi'de yer alan özet tanıma göre 'nematod' şu anlama geliyor:

"Yuvarlak solucanlar ya da Nematodlar, yuvarlak yapıda, sayıca Dünya üzerinde en fazla bulunan omurgasız hayvan şubesidir. Hayvan ve bitkilerde önemli zararlara neden olan birçok türü vardır. Yalancısölomları bulunur. Vücutları uzamış, silindirik, bilateral simetrilidir."