Kayıt
22:41 04 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

    Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin 2018 Yılı Terör Raporu'na tepki

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 102
    Abone ol

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Terör Raporu'nda YPG/PYD'den ve FETÖ'den söz edilmemesinin çifte standartlı olduğu kaydedildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı 2018 Terör Raporu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

    ABD Dışişleri Bakanlığı
    © AP Photo / Alex Brandon
    ABD, 'Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu yayınladı

    Türkiye'nin, 1984 yılından beri kesintisiz şekilde bölücü terörle mücadele eden, daha önce ASALA başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerinin küresel düzeyde saldırılarına maruz kalan bir ülke olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Dünyada, Türkiye kadar terör saldırılarından mağdur olmuş ve terör örgütleriyle etkin mücadele verip başarı sağlamış pek az ülke vardır. Son yıllarda, Suriye'de yaşanan insani kriz, DEAŞ yanında bir diğer terör örgütünün daha PKK'nın bir kolu olan YPG'nin bölgemizde palazlanmasına yol açmıştır" ifadeleri kullanıldı.  

    Açıklamada, topraklarında 4 milyon sığınmacıyı barındıran Türkiye'nin, aynı zamanda sınırlarını hedef alan terör örgütleriyle de mücadele ettiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

    "Fırat Kalkanı Harekatı'yla 3 binin üzerinde DEAŞ'lıyı ve 600 YPG'liyi etkisiz hale getirdik. Zeytin Dalı Harekatı'yla 4 bin 500 YPG'liyi etkisiz hale getirirken, aynı zamanda DEAŞ'ın harekat alanını da büyük ölçüde sınırlandırdık. İdlib'de Rusya ile birlikte oluşturduğumuz Gerilimi Azaltma Bölgesi sayesinde, hem 3 milyon kişiyi ilgilendiren büyük bir insani trajediyi önledik hem de terör örgütlerinin hareket alanlarını bir kez daha daralttık.

    © AA /
    Kalın: Rusya'yla ikinci ortak devriyenin yarın yapılması planlanmakta

    Barış Pınarı Harekatı'mızı da hem PKK-YPG terör örgütünün bölgedeki varlığını ortadan kaldırmaya ve ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünü sağlamaya hem de DEAŞ'ın Suriye'de yeniden melce bulmasını engellemeye yönelik olarak başlattık. Aynı şekilde, ülkemiz tarihinin gördüğü en alçak darbe teşebbüslerinden biri olan 15 Temmuz'un faili olan FETÖ terör örgütüyle de kapsamlı bir mücadele yürütüyoruz". 

    "ABD'nin terörizm konusunda kimseye söyleyecek sözü kalmamıştır"

    Türkiye'nin attığı her adımın terör örgütleriyle mücadeleye ve teröristleri etkisiz hale getirmeye yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: 

    "Üstelik Türkiye bu mücadeleyi, kendi sınır güvenliği yanında NATO ittifakı başta olmak üzere, tüm dostlarının huzuru ve geleceği için yürütmektedir. Buna rağmen, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan '2018 Yılı Terör Raporu'nda, PKK terör örgütüne yer verilmesine rağmen, onun Suriye kolu olan YPG'den ve siyasi kolu PYD'den, aynı şekilde 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ'den söz edilmemektedir.

    © AA /
    Dışişleri'nden ABD'nin Terörizm Raporu'na tepki

    Bu tavır, son dönemde örneklerine çok sık rastlamaktan dolayı üzüntülü olduğumuz, terör örgütlerine karşı çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneklerinden biridir. Terörle mücadele gerekçesiyle dünyanın dört bir yanında faaliyet yürüten Amerika Birleşik Devletleri'nin, bu raporun ardından terörizm konusunda kimseye söyleyecek sözü kalmamıştır. Terör örgütleriyle aynı yatağa girenlerin akıbetinin, eninde sonunda o zehirli yılan tarafından ısırılmak olacağını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Türkiye, PKK ve DEAŞ'la olduğu gibi, PYD ve FETÖ başta olmak üzere, diğer tüm terör örgütleriyle de kararlılıkla mücadele etmeyi sürdürecektir".

    İlgili konular:

    Kılıçdaroğlu: Erdoğan ABD'ye gitmemeli
    Savunma Sanayii Başkanı: F-35 ile S-400'lerin aynı ortamda bulunamayacağı yönündeki argümanlara katılmıyoruz
    Kurtulmuş: Bizim başkaları gibi bir damla petrolde gözümüz yok
    Reuters'a konuşan Türk yetkililer: Erdoğan ABD ziyaretini 'soykırım' kararı nedeniyle erteleyebilir
    Etiketler:
    NATO, ABD'nin 2018 Yılı Terör Raporu, Türkiye, FETÖ/PDY, YPG/PYD, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İran'da ABD Büyükelçiliği’nin işgalinin 40. yılı nedeniyle gösteriler düzenlendi
    İran'da ABD Büyükelçiliği’nin işgalinin 40. yılı nedeniyle gösteriler düzenlendi
    Karikatür
    Esad: Trump, ABD tarihinin 'en iyi' başkanı
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet