MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.
© İHA / MEHMET KALAY
MSB'nin açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam edecek."
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/y1HOo7K46s— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 5, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)