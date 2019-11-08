MSB'den Suriye'de düzenlenen Türk-Rus kara devriyesine ilişkin açıklama

Bugün gerçekleştirilen üçüncü kara devriyesi sonrasında MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesi; provokatörlere karşı personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlanmıştır".
Fırat’ın doğusunda Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesi; provokatörlere karşı personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlanmıştır.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2019
22 Ekim'de Rusya ile Türkiye arasında varılan mutabakat kapsamında, Suriye'nin kuzeydoğusunda, sınırın 10 kilometre güneyine kadar olan bölgede Türk-Rus ortak devriyelerinin yapılmasına karar verilmişti.
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