MSB'den Suriye'de düzenlenen Türk-Rus kara devriyesine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Türk-Rus ortak kara devriyesine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Devriye, halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlanmıştır" denildi.

Bugün gerçekleştirilen üçüncü kara devriyesi sonrasında MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesi; provokatörlere karşı personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlanmıştır".

Fırat’ın doğusunda Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesi; provokatörlere karşı personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlanmıştır.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2019

22 Ekim'de Rusya ile Türkiye arasında varılan mutabakat kapsamında, Suriye'nin kuzeydoğusunda, sınırın 10 kilometre güneyine kadar olan bölgede Türk-Rus ortak devriyelerinin yapılmasına karar verilmişti.