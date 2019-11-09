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    Çavuşoğlu: Avrupa düşüşte, Asya ise yükselişte

    © AA / Cem Özdel
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçmişte cazibe merkezi olan AB'nin ya da Avrupa'nın öneminin azalmaya başladığını belirterek, "Avrupa düşüşte, Asya ise yükselişte" dedi.

    © AA / Cem Özdel
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    Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti İl Dış İlişkiler Başkanları Akdeniz Bölge Toplantısı'na katıldı.

    Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısında dönem başkanlığını Tacikistan'dan devraldığını söyledi.

    Mevkiler ve makamların gelip geçici olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, AK Parti'nin kurucuları arasında olmanın ise kendisi için her zaman bir şeref olacağını belirtti.

    Gelişmekte olan ülkeler denilen D8'in dönem başkanlığını ve Asya İşbirliği Diyaloğu'nun dönem başkanlığını yürüttüklerini anlatan Bakan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatının dönem başkanlığını da 3 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'a devrettiklerini ifade etti.

    Çavuşoğlu, uluslararası bu kadar inisiyatifi alırken, bölgenin istikrarı için girişimci ve insani bir dış politika izlediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu.

    © REUTERS / Carlo Allegri
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    "Bizim dış politikamız sadece bölgeyle sınırlı değil. Neden? Çünkü biz artık kabuğunu kırmış devlet ve milletiz. Dünyanın her yerinde söz sahibi olmak istiyoruz, yer edinmek istiyoruz. Biz, kimileri gibi Afrika'ya ve diğer yerlere sömürgeci anlayışla gitmedik, gitmeyeceğiz. Karşılıklı yarar anlayışıyla tüm dünyaya açılıyoruz. Bugün dünya, gerçekten çok hızlı bir değişim sergiliyor. Çok ilginç bir süreçten geçiyoruz, her şey çok hızlı değişiyor ama geçmişteki statükoların da yıkılmaya başladığı bir dönemden geçiyoruz. Anlayışlar, ezberler bozulmaya başladı. İşte ittifaklar çatırdamaya başladı. (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron) Macron'un artık NATO ile ilgili 'Beyin ölümü gerçekleşmiş bir örgüt' demesi, onların açısından boşuna bir tabir değildir. Amerika gibi bir ülkenin Avrupa Birliğine (AB) karşı uyguladığı tek taraflı politikalar, ticaret savaşları... Tek kutuplu bir dünya olmaya çalışırken Batı, artık yeni yeni ülkeler ortaya çıkıyor. Ekonominin gücü Asya'ya doğru kayıyor. Avrupa düşüşte, Asya ise yükselişte. Geçmişte cazibe merkezi olan AB'nin ya da Avrupa'nın önemi azalmaya başladı. Burada AB ya da Avrupa karşıtlığı sergilemiyoruz. Biz de Avrupa'nın bir parçasıyız ama değişimi, gelişmeleri anlayabilmek için bu örnekleri veriyoruz. Avrupa kıtası ekonomik olarak ne kadar gelişirse bu bizim de yararımıza. Çünkü biz de parçasıyız ama Avrupa, kendi hataları yüzünden düşüşte".

    'Suriyelilere 40 milyar dolar harcadık'

    AK Parti kurulduğu yıllarda dünyada yerinden edilmiş 10 milyon insan varken, bugün bu sayının 70 milyona çıktığını aktaran Çavuşoğlu, böyle bir dünyada Türkiye'ye yakışanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde inisiyatif almak olduğunu belirtti.

    Çavuşoğlu, dış politikada girişimci ve insani yaklaşım sergilediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

    "Yaklaşık 9 yıldır ülkemizde 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz. Bunun milletimiz ve ülkemiz için bir külfet olduğunu da görüyoruz. Yer yer sosyal sorunlar yarattığını da görüyoruz ama maalesef seçim zamanında iki fazla oy almak için bunu suistimal eden, insanlıktan nasibini almamışları da görüyoruz. Buna rağmen Türk milleti bu kadar insana ev sahipliği yaptı. Vatanını, toprağını ve gönlünü açtı. Bugüne kadar bu insanlara 40 milyar dolar para harcadık." 

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katılarak konuşma yaptı.
    © AA /
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    'Dengeleri değiştirdik'

    Türkiye'nin dış politikasının bir diğer felsefesinin "Sahada ve masada güçlü olmak" olduğunu aktaran Çavuşoğlu, bugün dünyanın her yerinde hem sahada hem de masada Türkiye'nin bulunduğunu söyledi.

    Çavuşoğlu, Türkiye'nin etrafındaki sorunların çözümü için de sahada ve masada güçlü olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

    "Bize karşı oluşan tehditleri bertaraf etmek için sahada ve masada güçlü olmamız lazım. Barış Pınarı Harekatıyla her iki alanda ne kadar güçlü olduğumuzu, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ne kadar dirayetli olduğumuzu sadece milletimiz deği,l tüm dünya gördü ve dengeler değişti. Beş günde iki süper güçle yaptığımız anlaşmalardan dolayı şimdi herkes bizimle görüşmek için, Cumhurbaşkanımızla görüşmek için sıraya girdiler. Çünkü, dengeleri değiştirdik. Büyük bir oyunu bozduk. Sahadaki kazanımlarımızı masada kaybetmedik. Hatta, kazanımlarımızı meşru hale getirdik. Barış Pınarı Harekatına başladıktan sonra herkes çok şey söyledi. Çünkü, orada bir PKK-YPG devleti kuracaklardı, biz buna fırsat vermedik. Güya 'Biz Kürtlere saldırdık' diye başka yollardan terörle mücadelemizi zayıflatmak, bizi baskı altında tutmak için birçok saçma sapan propagandalara tevessül ettiler ama biz yaptığımızdan emindik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi bu bölgeyi teröristlerden temizledik ve o bölgenin meşruiyetini beş gün içinde hem Rusya hem de ABD kabul etti."

    Etiketler:
    Barış Pınarı Harekatı, Avrupa Birliği, Rusya, Fransa, ABD, NATO, Türkiye, Mevlüt Çavuşoğlu
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