Savcılık, Arınç'ın damadı Yeter hakkındaki beraat kararını istinafa taşıdı

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakkında "Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçlamasıyla açılan davada verilen beraat kararının gerekçesi açıklanmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakkında başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak verdiği beraat kararının bozulması istemiyle istinaf mahkemesine başvurdu.
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