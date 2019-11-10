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17:33 10 Kasım 2019
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    Çanakkale'de 10 Kasım anmasına soruşturma

    © DHA /
    Türkiye
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    Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Atatürk'ü anma töreni olması gerekenden 5 dakika önce başladı. Hatanın anlaşılmasıyla saat 09.05'te bir kez daha saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar, törenin organizasyonunu yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tepki gösterirken, Kaymakamlık sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

    Bayramiç ilçesi Yıldırım Akbulut Meydanı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törene Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Bayramiç Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ermiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik ve diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

    Saatler 09.00'u gösterirken sirenler çalmaya başladı. Saygı duruşu yapıldı, ardından İstiklal Marşı okundu. Hatanın anlaşılması üzerine Kaymakam Sercan Gökdemir'in uyarısıyla saat 09.05'te ikinci kez sirenler çaldı, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

    © AA / Erçin Top
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    Törenin ardından alandaki vatandaşlar olayı protesto etti, organizasyonu yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tepki gösterdi.

    Gazi Adem Kaya, Kaymakam Gökdemir'e yüksek sesle seslenerek, "Yaşanan bir rezalet kaymakam bey, bunun sorumlularını görevden alın. Bu olayı CİMER'e şikayet edeceğim" dedi. Birçok vatandaşta bağırarak olayı protesto etti.

    Bayramiç Kaymakamlığı, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81'inci yılını anmak üzere ilçemizde tertip edilen Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programında, 09.05‘te başlatılması gereken saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın zamanından önce başlatılması ve yaşanan olumsuzluklarla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

    'Anma' yerine 'bayram' ifadesi kullanılmıştı

    Geçen hafta ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında okullara gönderdiği resmi yazıda, 10 Kasım için 'anma' yerine 'bayram' ifadesini kullanmış, ardından bu hatanın sehven yapıldığını açıklamıştı.

    Kaymakamlık tarafından bu olayla ilgili de soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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    Etiketler:
    Bayram, Anma, Şikayet, CİMER, Mert Uygun, Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Soruşturma, MEB, Çanakkale, Bayramiç
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