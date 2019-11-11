Perinçek: Atatürkçü örgütlerde sözde Atatürkçüler var

yazısında 'cumhuriyeti savunanların FETÖ darbesine karşı da tavır almaları gerektiğini' söyledi.
Cumhuriyetçi örgütlerde 'sözde Atatürkçüler' olduğunu iddia eden Perinçek, "Diyelim o gece tavır almak zordu, bugün de tavır alamıyorlar" ifadelerini kullandı.
Perinçek'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
"Cumhuriyetçi örgütlerde, Atatürkçü örgütlerde sözde Atatürkçülerimiz var. Bunlar, 15-16 Temmuzda ABD Gladyosuna, FETÖ Darbesine karşı tavır alamıyorlar. Diyelim o gece tavır almak zordu, bugün de tavır alamıyorlar. Ama Sakarya Savaşı üzerine nutuk atmak gerekse, hepimizin önüne fırlıyorlar.
Oysa Sakarya Savaşında ve 15-16 Temmuz darbesinin bastırılmasında, aynı görev yapıldı. Her iki savaş da, Ankara’yı kurtarmıştır.
1921 yılı Eylül ayında Sakarya’da emperyalistlerin üzerimize sürdüğü orduları durduramasaydık, Ankara düşmanın eline geçecekti. FETÖ Gladyosunun 15-16 Temmuz 2016 Darbesini bastırmasaydık, Ankara’da ABD güdümlü hükümet kurulacaktı.
Peki Atatürkçü olduğunu söyleyen kimileri, 15-16 Temmuz mevzisinde bulunmaktan niçin kaçınıyorlar?
Çünkü 15-16 Temmuzda Tayyip Erdoğan ile aynı mevzidesiniz. O mevzide Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapamazsınız, karşınızda ABD emperyalizminin FETÖ Gladyosu ve PKK/HDP var.
Bugün Sakarya hatıralarında Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın mevzisinde olmak kolay, mesele 1921 Eylülünde o mevzide savaşmaktı."
Perinçek ayrıca, partisinin Tayyip Erdoğan yönetimiyle 'aynı gemide olduğunu' yineleyerek, "Bugün Sakarya Savaşı cephesinde olmak, 15-16 Temmuz mevzisinde olmaktır" ifadelerini kullandı:
"Vatan Partisi, Türk Ordusuyla, Türk Milletiyle, Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle ve Tayyip Erdoğan yönetimiyle aynı gemide olduğunu kesin ve kararlı olarak saptadığı için, 15-16 Temmuz 2016 gecesi tarihî görevini yerine getirdi.
Bugün Sakarya Savaşı cephesinde olmak, 15-16 Temmuz mevzisinde, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Soçi Mutabakatı mevzisinde olmaktır."
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