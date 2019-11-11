Perinçek: Atatürkçü örgütlerde sözde Atatürkçüler var

Vatan Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugünkü yazısında 'Cumhuriyetçi ve Atatürkçü örgütlerde sözde Atatürkçülerin olduğunu' söyledi ve "Bunlar, 15-16 Temmuzda ABD Gladyosuna, FETÖ Darbesine karşı tavır alamıyorlar" ifadelerini kullandı.

© AA / Perinçek: Bağımsız Türkiye için tarihi fırsat dönemine girdik Genel Başkanı Doğu Perinçek, Aydınlık gazetesinde yayınlanan bugünkü köşe yazısında 'cumhuriyeti savunanların FETÖ darbesine karşı da tavır almaları gerektiğini' söyledi.

Cumhuriyetçi örgütlerde 'sözde Atatürkçüler' olduğunu iddia eden Perinçek, "Diyelim o gece tavır almak zordu, bugün de tavır alamıyorlar" ifadelerini kullandı.

Perinçek'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Cumhuriyetçi örgütlerde, Atatürkçü örgütlerde sözde Atatürkçülerimiz var. Bunlar, 15-16 Temmuzda ABD Gladyosuna, FETÖ Darbesine karşı tavır alamıyorlar. Diyelim o gece tavır almak zordu, bugün de tavır alamıyorlar. Ama Sakarya Savaşı üzerine nutuk atmak gerekse, hepimizin önüne fırlıyorlar.

Oysa Sakarya Savaşında ve 15-16 Temmuz darbesinin bastırılmasında, aynı görev yapıldı. Her iki savaş da, Ankara’yı kurtarmıştır.

1921 yılı Eylül ayında Sakarya’da emperyalistlerin üzerimize sürdüğü orduları durduramasaydık, Ankara düşmanın eline geçecekti. FETÖ Gladyosunun 15-16 Temmuz 2016 Darbesini bastırmasaydık, Ankara’da ABD güdümlü hükümet kurulacaktı.

Peki Atatürkçü olduğunu söyleyen kimileri, 15-16 Temmuz mevzisinde bulunmaktan niçin kaçınıyorlar?

Çünkü 15-16 Temmuzda Tayyip Erdoğan ile aynı mevzidesiniz. O mevzide Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapamazsınız, karşınızda ABD emperyalizminin FETÖ Gladyosu ve PKK/HDP var.

Bugün Sakarya hatıralarında Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın mevzisinde olmak kolay, mesele 1921 Eylülünde o mevzide savaşmaktı."

Perinçek ayrıca, partisinin Tayyip Erdoğan yönetimiyle 'aynı gemide olduğunu' yineleyerek, "Bugün Sakarya Savaşı cephesinde olmak, 15-16 Temmuz mevzisinde olmaktır" ifadelerini kullandı:

"Vatan Partisi, Türk Ordusuyla, Türk Milletiyle, Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle ve Tayyip Erdoğan yönetimiyle aynı gemide olduğunu kesin ve kararlı olarak saptadığı için, 15-16 Temmuz 2016 gecesi tarihî görevini yerine getirdi.

Bugün Sakarya Savaşı cephesinde olmak, 15-16 Temmuz mevzisinde, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Soçi Mutabakatı mevzisinde olmaktır."