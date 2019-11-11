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10:02 11 Kasım 2019
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    Meclis'te konuşan Suriyeli öğrenciden askerlik önerisi

    © AA / Binnur Ege Gürün
    Türkiye
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    TBMM Göç ve Uyum Komisyonu’nda konuşan Suriyeli üniversite öğrencisi Atilla Malik Karadirek, 22 yaşını doldurduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancıların askerlikten muaf tutulduğunu ifade ederek, bu kişilerin kısa süreli de olsa askere alınmasını istedi.

    TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde AK Partili Atay Uslu başkanlığında kurulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda geçen hafta Suriyeli üniversite öğrencilerinin sorunları ele alındı.

    Meclis tutanaklarına göre, Komisyon Başkanı Uslu, Türkiye’de 150 bine yakın yabancı öğrenci olduğunu, Türkiye’nin artık yaklaşık 170 ülkeden öğrenci aldığını, bunların da büyük bir kısmının Türkiye’deki özel üniversitelere geldiğini söyledi.

    150 bin öğrencinin içerisinde yaklaşık 20 bininin Suriyeli olduğunu kaydeden Uslu, "Suriyeli kardeşlerimiz geçici koruma statüsüyle Türkiye’ye geldikten sonra belli süreçlerden geçerek, üniversite imtihanı veya denklik imtihanı gibi süreçlerden geçerek üniversitelere kabul oldular" dedi.

    Uslu, Türkiye’de "Suriyeli öğrenciler sınavsız bir şekilde üniversitelere giriyorlar, okuyorlar, burs alıyorlar, para alıyorlar" gibi sürekli spekülatif şeyler söylendiğini ancak bunların hepsinin yanlış olduğunu kaydetti.

    '20 bine yakın Suriyeli doktordan 5 bine yakını kaldı, birçoğu Almanya'ya gitti'

    Uslu, nitelikli Suriyelilerin yurt dışına gittiğini ve bu noktada eksiklikler yaşandığını ifade ederek, "Suriyeliler yani okumuş, ekonomik olarak potansiyeli olan, entelektüel olarak potansiyeli olan Suriyelilerin başka ülkelere kayıp gitmesine engel olmak istiyoruz. Bu insanların kendi ülkesine şu şartlarda dönme ihtimali yok. Birçok Suriyelinin, okumuş Suriyelinin Almanya’ya, doktorun mesela Almanya’ya gittiğini biliyoruz. Ben burada Hükûmete bir eleştiri yapayım, yani bunu ben ilk günden beri göç danışmanı olarak söylüyorum, bu konuda, vatandaşlık konusunda bizim daha hızlı davranmamız gerekiyordu bu süre içerisinde. Daha hızlı davranmamız gerekiyordu çünkü 20 bine yakın doktor Türkiye’ye geldi ama 5 bine yakını kaldı Türkiye’de" dedi.

    Suriyeli öğrencinin Milli Savunma Bakanlığı'ndan talebi

    Daha sonra Suriyeli öğrenciler Türkiye’de yaşadıkları sorunları anlattı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Suriyeli Atilla Malik Karadirek’in toplantıda Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir talebi olduğunu söyledi.

    Kanunlara göre 22 yaşını doldurduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancıların askerlikten muaf tutulduğuna dikkati çeken Karadirek, tutanaklara göre şöyle konuştu:

    Müsavat Dervişoğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    "Yabancı uyruklu vatandaşlarla ilgili Türkiye’de Millî Savunma Bakanlığına bağlı bir kanun tasarısı var. 22 yaşını dolduran yabancı uyruklu vatandaşlar T.C. vatandaşlığına geçerken 22 yaşını ve üzerini doldurduysa askerlikten otomatik olarak Türkiye’de muaf oluyor. Yasa numarası 1111. Suriye’den buraya gelmiş, hatta bazı kardeşlerimiz burada kendi çocukluğunu, gençliğini yaşadılar. Burada T.C. vatandaşı belki olacaklar önümüzdeki süreçte, belki olanlar vardır. Şimdi, ben dâhil olmak üzere de söylüyorum tabii bunu, Suriyeliler için kısa süreliğine de olsa bir askerliğe alınabilirler yani 22 yaş ve üzerini dolduranlar…"

    Komisyon üyelerinden AK Partili Meliha Akyol’un, “Asker olmak istiyorsunuz, değil mi?” sorusuna “Tabii ki” yanıtını veren Karadirek, “Yani ben kendim için sadece bunu istemiyorum, benim için gururdur Türkiye Cumhuriyeti devletinde bir asker olmak ama kardeşlerimizden burada birisi vatandaş oluyorsa bu ülkenin toprağı, bayrağı, vatanı, milleti nedir yani onu hissetmesi, yapılması gerekiyor diye düşünüyorum” diye konuştu.

    Bu sözler üzerine MHP’li üye Metin Nurullah Sazak da, "Zaten yüz yıl önce beraberdik, aynı topraklardaydık sen bakma. Şimdi sizleri ayrı bıraktılar bizden, yüz yıl önceki tarihte beraberdik” dedi.

    Etiketler:
    MHP, Metin Nurullah Sazak, Meliha Akyol, Atay Uslu, AK Parti, Türkiye, Askerlik, Öğrenci, Suriyeli, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
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