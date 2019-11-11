Beşiktaş'ta durağa dalan otobüs şoförünün yeni görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişi ölmüş, 12 kişi ise yaralanmıştı.
Otobüsün güvenlik kamera görüntülerinin tutuklanan sürücü Necdet Karakuş'un kapattığı açıklanmıştı.
O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Karakuş'un kaza öncesi kamerayı kapattığı görülüyor.
Beşiktaş’ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kaza öncesi şoförün kamerayı kapattığı anlara ait görüntüler ortaya çıktıhttps://t.co/PhYH4jaWGj pic.twitter.com/ttNsCZ5kMi— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 11, 2019
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