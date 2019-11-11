Putin’in yardımcısı, Esad’ın İdlib ve Erdoğan’la ilgili açıklamasını yorumsuz bıraktı

Suriye’deki sorunun çözümü konusunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında cumartesi günü gerçekleşen telefon görüşmesinde ayrıntılı bir şekilde değerlendirildiğini belirten Uşakov, “Bu görüşmeden sonra basın için bilgi yayınladık. Halihazırda söyleyebileceğim bu kadar ve şimdilik Esad’ın sözleriyle ilgili yorum yapmayacağım” ifadelerini kullandı.

Daha önce Esad, İdlib’in özgürleştirilmesinin çok uzun sürmeyeceğini ancak şu anda bölgedeki sivillerin ayrılmaları için zaman verdiklerini söylemişti. Esad ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme fikrini şimdilik yersiz bulduğunu da dile getirmişti.