MSB: 'Fırat'ın doğusunda 5. ortak kara devriyesi gerçekleştirildi'

Türk ve Rus askeri unsurlarının 5'inci ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Kobane'de (Aynularap) yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusundaki Aynularap bölgesinde Türk-Rus askeri unsurlarının 4'er araç ve İHA'larla iştirak ettiği 5'inci ortak kara devriyesi tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı. pic.twitter.com/bkIvMnqoYd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2019

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